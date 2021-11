Smart TV LG OLED 4K da 55″ ora su Amazon a un prezzo imperdibile!

Stavate cercando un’ottima smart TV OLED per godervi al meglio, film, serie TV e, ovviamente, i videogiochi di ultima generazione? Oggi, abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte del Black Friday 2021, offre la possibilità di avere la smart TV LG OLED55B16LA a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

La smart TV LG OLED55B16LA è dotata di uno splendido pannello OLED da 65″ con oltre 8 milioni di pixel auto illuminanti in grado di restituire neri perfetti e colori brillanti. Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di quarta generazione analizza e ottimizza i contenuti costantemente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari. La fedeltà cromatica è stata certificata da Intertek, agenzia globale specializzata in test e certificazioni, e questo significa che i colori riprodotti sullo schermo rappresentano al 100% quelli originali.

La smart TV LG OLED55B16LA, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e Filmmaker Mode, regala un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto. Per quanto riguarda il mondo del gaming, la smart TV LG OLED55B16LA offre tutte le più recenti funzionalità introdotte dall’interfaccia HDMI 2.1 ed un display in grado di arrivare sino a 120Hz per un’esperienza ancora più fluida.

Solitamente la smart TV LG OLED55B16LA viene proposta a 1.221,89€, ma oggi potete portarvele a casa a soli 999€, con uno sconto del 18%, pari a un risparmio reale di quasi 223€. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare questa splendida smart TV risparmiando notevolmente sul loro prezzo di acquisto usuale.

