Smart TV LG OLED 48″ al prezzo più basso di sempre solo per oggi!

Se siete alla ricerca di una smart TV a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Yeppon offre la possibilità solo per oggi l’ottima smart TV LG OLED 4K OLED48C15LA al prezzo più basso di sempre! L’iniziativa sarà valida fino alla mezzanotte di oggi, quindi vi consigliamo di non perdere ulteriore tempo e dare un’occhiata ai modelli in offerta.

La smart TV LG OLED 4K OLED48C15LA è animata dal potente processore 4K α9 di quarta generazione con AI, un chip che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti.

La smart TV LG OLED 4K OLED48C15LA, grazie ad uno splendido pannello OLED da 48″ con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici.

La smart TV LG OLED 4K OLED48C15LA, in virtù delle modalità FILMMAKER, vi permetterà di godere della visione dei contenuti così come pensata dal registra, preservando il rapporto di aspetto, i colori e il frame rate originale.

La smart TV LG OLED 4K OLED48C15LA è equipaggiata con il sistema operativo WebOS, il quale vi permetterà di accedere a una vasta gamma di applicazioni, comprese quelle relative ai servizi streaming più popolari come YouTube, Netflix, Prime Video e Disney+.

Potete portarvi a casa la smart TV LG OLED 4K OLED48C15LA a soli 799,99€, rispetto ai 1.199€ di listino, con uno sconto del 33% e un risparmio reale di quasi 400€. Si tratta di un’occasione imperdibile per avere un’ottima smart TV a prezzo scontato!

