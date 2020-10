Smart TV LG da 55 e 65 pollici in super sconto su eBay!

Su eBay si trovano quotidianamente un gran numero di offerte, visto e considerato che quelle che vi segnaliamo oggi hanno davvero dell’incredibile. Stiamo parlando di due Smart TV davvero sorprendenti, specie per chi ha in mente di cambiare televisore in vista della next-gen di PS5 e Xbox Series X|S. Parliamo del Philips 65PUS6162 Tv Led 65” 4K Ultra HD e del Samsung UE50RU7090 Tv Led 50” 4K Ultra HD, entrambi offerti a prezzi davvero molti bassi rispetto al costo di listino. Attenzione: ovviamente entrambi gli oggetti sono nuovi sigillati e acquistabili con l’opzione del “compralo subito”, al fine di evitare lunghe aste al rilancio. Si tratta inoltre di venditori altamente affidabili, con un numero realmente sorprendente di feedback positivi.

Il Philips 65PUS6162 Tv Led 65” vanta una qualità delle immagini 4K Ultra HD per dettagli incredibile, senza contare che grazie alla sua connettività da Smart TV l’intrattenimento on demand è davvero molto semplice. Il TV Ultra HD ha una risoluzione quattro volte superiore rispetto a un tradizionale TV Full HD, con oltre otto milioni di pixel e con l’innovativa tecnologia di upscaling Ultra Resolution. La nitidezza Ultra HD 4K di Philips con il sistema Pixel Plus Ultra HD ottimizza inoltre la qualità dell’immagine rendendola fluida, oltre che dettagliata e profonda (con bianchi più luminosi e neri più intensi). Il prodotto è offerto al prezzo di 529,99€ invece che 699,00€ (per uno sconto pari al 24%).

Il Samsung UE50RU7090 Tv Led 50” 4K Ultra HD ha invece dalla sua dei colori così naturali che ogni dettaglio spicca come fosse nella realtà, per una visione generale ancora più colorata. Ma non è tutto: un singolo chip da vita ai colori a schermo, ottimizzando l’elevato contrasto e gestendo a modo l’HDR, regalandoti una qualità delle immagini unica. Parliamo infatti di un TV UHD 4K dotato di una risoluzione quattro volte superiore rispetto ai modelli FHD (finalmente potrai cogliere i minimi dettagli di ogni immagine). La funzione UHD Dimming suddivide lo schermo in sezioni per ottimizzare colore, nitidezza e i livelli di nero intenso e bianco puro per garantire il contrasto perfetto. L’oggetto in questione è in vendita a soli 349,99€ contro i 499,00€ del costo base (30% di sconto).