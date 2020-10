Smart TV LG 55GX3LA da 55″ in sconto di quasi 400€ su eBay!

State cercando una nuova Smart TV per prepararvi all’arrivo delle console di nuova generazione e godervi al meglio i video film e serie TV preferite? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente su eBay potete acquistare la televisione LG OLED55GX3LA da 55″ con uno sconto davvero consistente.

La Smart TV LG OLED55GX3LA da 55″, come dice il nome stesso, è dotata di uno splendido pannello OLED con oltre 8 milioni di pixel autoilluminanti per neri perfetti e colori brillanti. Il televisore garantisce il meglio in termini di esperienza audiovisiva, grazie a immagini e audio spettacolari mossi dal nuovo processore α9 di terza generazione con Intelligenza Artificiale.

Grazie agli algoritmi di deep learning, il processore α9 di terza generazione con IA analizza il contenuto sullo schermo per renderlo più coinvolgente. Le regolazioni sono automatiche e ottimizzate per assicurare un’immagine e un suono spettacolari. AI Picture e AI Sound riconoscono infatti cosa stai guardando e regolano in automatico i parametri audio video per il massimo intrattenimento. Gli amanti del cinema avranno di che gioire, grazie alle tecnologie True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, Dolby Atmos e FILMMAKER MODE che regalano un’esperienza audio video immersiva per godersi ogni tipo di contenuto.

Anche il gaming vuole la sua parte e l’esperienza garantita dalla Smart TV LG OLED55GX3LA da 55″ è senza compromessi, grazie alla compatibilità con NVIDIA G-Sync per giochi più chiari e veloci, con meno stutter, lag e flickering. Da buon Smart TV può contare su un WebOS facile, rapido e ricco di contenuti con le principali App tra cui Disney+, Apple TV, Netflix, NOW TV, Prime Video, Raiplay e tanti altri.

