Smart TV LG 4K da 75″ a meno di 800 euro da Mediaworld!

Tornano anche oggi, giovedì 23 giugno 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la smart TV LG 75UP76706LB, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799€, rispetto agli usuali 1.399€ di listino, per un risparmio reale di 600€ e uno sconto del 42,88%.

La smart TV LG 75UP76706LB è equipaggiata con un potente processore Quad Core ottimizzato per migliorare al meglio le immagini a bassa risoluzione così da poterle visualizzare con dettagli mai visti prima sullo splendido display 4K da 75″ di cui è dotato il dispositivo.

Grazie alla tecnologia AI Sound, la smart TV LG 75UP76706LB è in grado di identificare voci, effetti e frequenze per ottimizzare il suono in base al tipo di audio allo scopo di fornire un’esperienza maggiormente immersiva. La smart TV LG 75UP76706LB è adatta ad essere posizionata in qualsiasi tipo di ambiente, grazie alla sua cornice sottile e le linee moderne ed eleganti.

Per quanto riguarda il sistema operativo a bordo, la smart TV LG 75UP76706LB vede la presenza di WebOS, che offre un rapido accesso a tantissime applicazioni, tra cui quelle di streaming più popolari, come Disney+, Apple TV, Netflix e LG Channels. Oltre a ciò, la modalità FilmMaker vi permetterà di mostrare le pellicole cinematografiche così come sono state pensate dai registi e non manca il supporto ai maggiori formati HDR, come HDR 10 Pro e HLG PRO.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati; quindi, vi suggeriamo di visitare il sito di MediaWorld per scoprirli tutti direttamente dal link in calce. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.