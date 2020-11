Smart TV, le migliori offerte del Cyber Monday

Il Cyber Monday è finalmente tra noi e rappresenta la giornata conclusiva della lunga tornata di offerte di Amazon che si sono susseguite incessantemente durante questi ultimi giorni. In questa notizia, in modo particolare, vi segnaliamo le migliori offerte inerenti alle smart TV!

Prima di procedere, vi suggeriamo di approfittare del Cyber Monday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio.

Tornando alle offerte, tra le varie smart TV proposte a prezzo scontato trovate la Smart TV QLED Samsung QE43Q64TAUXZT da 43″, dispositivo che fa parte delle line up di quest’anno della compagnia. Grazie all’impiego della tecnologia Quantum Dot offre il 100% di volume colore, mentre Quantum HDR garantisce contrasti più profondi ed una maggiore luminosità, rivelando anche i dettagli nascosti delle zone più scure/luminose. La mappatura dei toni dinamica di HDR 10+ consente di regolare colori e contrasto di ogni singola scena.

Tutte le regolazioni vengono effettuate dal processore Quantum Lite ed il design Boundless su tre lati, elegante e raffinato, vi porterà dritti nel cuore della scena. Lo Smart TV QLED Samsung QE43Q64TAUXZT da 43″ solitamente viene proposto a 699€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 479€, risparmiando ben 220€.

Di seguito, dunque, vi offriamo una nostra selezione di smart TV e soundbar in offerta per questo Cyber Monday 2020!

