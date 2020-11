Smart TV 4K Sony da 75″ a meno di 1.400€ tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, venerdì 7 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con la smart TV SONY KD75XH8096 da 55″, consigliata dalla stessa casa madre per giocare con la prossima Playstation 5, che, grazie all’impiego del potente processore Sony X Reality Pro utilizzato anche nei modelli di punta 8K, è in grado di ottimizzare colori, contrasto e nitidezza, offrendo ombre ricche di dettagli ed immagini realistiche ed a fuoco da qualsiasi angolazione. Con un design compatto e cornici sottili, la televisione, in virtù dell’integrazione del sistema operativo Android TV, può accedere ad un vasto catalogo di applicazioni e supporta pienamente i comandi vocali tramite Google Assistant.

Grazie all’illuminazione indipendente di determinate zone di LED, la tecnologia Full Array LED rende più luminosi i punti chiari e ancora più scuri quelli bui. Non poteva di certo mancare il supporto a tutti i formati HDR presenti sul mercato sino al Dolby Vision. La connettività è garantita dalla presenza di quattro porte HDMI.

Solitamente la smart TV SONY KD75XH8096 viene proposta a 1.799€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 1.399€, risparmiando 400€.

Continuiamo con la smart TV LG 32LM6300PLA, che offre tutto il necessario per divertirsi alla grande a risoluzione FullHD. Nonostante la risoluzione di 1080p riesce ad offrire un’elevata qualità visiva grazie al supporto alla tecnologia Dynamic Color Enhancer che, con l’aiuto del potente processore a bordo, regola l’intensità dei colori per immagini più realistiche. Il dispositivo vanta un design semplice e sofisticato, in grado di sposarsi alla perfezione con qualsiasi arredamento. Anche la dotazione di porte è piuttosto generosa, contando su tre porte HDMI, mentre il sistema operativo WebOS assicura una buona esperienza multimediale a tutto tondo.

Solitamente smart TV LG 32LM6300PLA viene proposto a 329€, ma attualmente potete acquistarlo a soli 249,99€.

Offerte Solo per oggi Mediaworld