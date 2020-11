Smart TV 4K Samsung The Frame da 43″ a meno di 700€ tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, mercoledì 4 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Partiamo con lo smartphone OPPO A52 Twilight Black, caratterizzato da un design 3D Quad-curve, con una curvatura ulteriormente ottimizzata per fornire un’esperienza migliore. Il modulo delle fotocamere posteriori è caratterizzato da una fotocamera principale AI con ampia apertura, un grandangolo da 119° e due lenti specifiche per i ritratti. Inoltre, sono presenti nuove funzioni di grandangolo video e slow motion a 120fps. Il dispositivo è equipaggiato con il SoC octa core Qualcomm Snapdragon 665, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna espansibile tramite microSD.

Solitamente lo smartphone OPPO A52 Twilight Black viene proposto a 199,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 149€.

Continuiamo con la smart TV SAMSUNG QLED QE43LS03TAUXZT, appartenente alla serie The Frame. Questa è stata creata per essere una TV con l’aspetto di un elegante quadro che, quando è spenta, visualizza opere d’arte provenienti da tutto il mondo nel salotto di casa vostra. Il resto delle caratteristiche è al pari di altri prodotti della stessa azienda coreana. Ritroviamo infatti un pannello realizzato con la tecnologia QLED in grado di mostrare immagini di elevata qualità con il supporto ai principali standard HDR, come HDR 10, HDR 10+ e HLG sulle quattro porte con standard HDMI. Il sistema operativo Tizen, infine, assicura piena compatibilità con tantissime applicazioni, tra cui le principali app di streaming, ed il supporto agli assistenti Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant.

Solitamente la smart TV SAMSUNG QLED QE43LS03TAUXZT viene proposto a 999€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 699€, risparmiando 300€.

