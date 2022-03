Smart TV 4K OLED Panasonic da 65″ solo per oggi a un prezzo super da Mediaworld! 500 euro di sconto!

Tornano anche oggi, lunedì 28 marzo 2022, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno venendo proposti.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la smart TV PANASONIC Oled 4K TX-65JZ1000E, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.799€, rispetto agli usuali 2.299,99€ di listino, per un risparmio reale di 500€.

La smart TV PANASONIC Oled 4K TX-65JZ1000E è dotato di uno splendido pannello OLED da 65″ a risoluzione 4K in grado di offrire colori naturali e un contrasto elevato. A migliorare la già alta qualità visiva troviamo il processore HCX Pro AI, che sfrutta algoritmi di Machine Learning per garantire immagini ancora più spettacolari.

La smart TV PANASONIC Oled 4K TX-65JZ1000E supporta molteplici formati HDR, come Dolby Vision, HLG, HDR10 e HDR10+ per le massime prestazioni possibili, accompagnando le scene da un impianto audio Dolby Atmos per un’esperienza audiovisiva di livello eccellente.

Per gli amanti dei film e delle serie TV, la smart TV PANASONIC Oled 4K TX-65JZ1000E integra la modalità “Netflix Calibrated“, mentre i videogiocatori saranno felici di sapere che la TV è dotata di HDMI 2.1 con supporto a HFR, VRR e AMD FreeSync Premium.

I prezzi proposti da Mediaworld sono senza dubbio tra i più bassi della rete e nel Solo per oggi trovate tantissimi altri prodotti scontati, quindi suggeriamo di visitare la pagina inerente all’iniziativa per scoprirli tutti, alcuni dei quali abbiamo riportato in calce e facilmente visibili in questa pagina.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

