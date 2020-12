Smart TV 4K OLED Panasonic da 65″ con 880 euro di sconto tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 21 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con la smart TV PANASONIC OLED TX-65GZ960E, dispositivo che può contare sull’elevata potenza di calcolo messa a disposizione del potente processore HCX che, realizzato grazie al know-how acquisito dalla compagnia in merito a colore, livello di nero e luminosità in collaborazione con un colorista di Hollywood, è in grado di garantire una qualità dell’immagine assolutamente sorprendente. Non manca il supporto a HDR, HDR10+, HLG e Dolby Vision, mentre, per quanto riguarda il gaming, l’input lag è piuttosto contenuto. Il reparto connettività vede la presenza di quattro ingressi HDMI, due posti lateralmente e due posizionati nella sezione inferiore.

Solitamente la smart TV PANASONIC OLED TX-65GZ960E viene proposta a 2.579€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 1.699€.

Continuiamo con il monitor gaming HP OMEN X 25, dispositivo con Nvidia G-SYNC progettato appositamente per gli eSport, con specifiche di tutto rispetto. Una frequenza di aggiornamento rapidissima di 240Hz e un tempo di risposta di 1ms vi consentiranno di giocare sempre alle massime prestazioni. Il comfort è garantito da uno stand che consente di regolare la posizione del display in base alla vostra altezza e angolazione ideale, oltre che all’illuminazione ambientale, riducendo l’affaticamento degli occhi. E con la cornice micro-edge, la visualizzazione è ancora più ampia e coinvolgente.

Solitamente il monitor gaming HP OMEN X 25 viene proposto a 639,99€, ma oggi potrete averlo a soli 569€.

Vi lasciamo alla nostra selezione delle offerte presenti nel “Solo per oggi Mediaworld”.

