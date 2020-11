Smart TV 4K HiSense da 50″ a meno di 450€ tra le offerte del Solo per oggi Mediaworld

Tornano anche oggi, lunedì 9 novembre 2020, le migliori offerte del giorno proposte dalla nota catena Mediaworld con la promozione “Solo per oggi Mediaworld” che, come al solito, abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Iniziamo con lo smartphone SAMSUNG Galaxy A21s, dispositivo con un ampio display Infinity-O da 6,5″ in qualità HD+. Le linee dolcemente arrotondate favoriscono una presa ancora più comoda e, grazie alla fotocamera principale da 48 MP è possibile scattare foto nitide sia di giorno che di notte. Utilizzate l’angolo di visione da 123° della fotocamera ultra-grandangolare da 8MP per immortalare una porzione più ampia del mondo, oppure scegliete l’avanzata fotocamera macro da 2 MP per primi piani ricchi di dettagli. SAMSUNG Galaxy A21s è equipaggiato con il potente processore Exynos 850 da 2GHz, 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione.

Solitamente il SAMSUNG Galaxy A21s viene proposto a 209,90€, ma oggi potrete averlo a soli 159,99€.

Continuiamo con lo smart TV HISENSE 50A7300F, televisione dal design moderno, una risoluzione 4K ed il supporto alle tecnologie HDR, HDR10+ e HLG. Grazie alla tecnologia AI Scene Recognition e la modalità gaming avrete un qualità audiovisiva costantemente ottimizzata per ottenere il massimo dai vostri contenuti. L’input lag è più che buono, essendo inferiore ai 20 ms. Il sistema operativo installato è il Vidaa U4.0, veloce ed efficiente, che consente di accedere direttamente alle principali applicazioni di streaming di contenuti, come YouTube o Netflix.

Solitamente la smart TV HISENSE 50A7300F viene proposto a 549€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 449€.

