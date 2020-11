Skyrim gira a 60fps su Xbox Series X… grazie ad una mod

I titoli Bethesda sono tra i pochi a supportare le mod su console e, a quanto pare, Skyrim ne riceve un upgrade inaspettato su Xbox Series X.

Come scoperto su Reddit, la Special Edition dell’acclamato RPG per Xbox One gira a 60fps sulla console next-gen, ma soltanto attraverso una mod.

La mod in questione si chiama Uncap FPS e attivandola è possibile raddoppiare il frame rate originale della versione console, ancorato tipicamente ai 30fps.

Attivarla di base blocca l’utilizzo degli achievement ma è stato già scovato un workaround per far sì che la raccolta degli obiettivi non venga fermata neppure in questo caso.

Basta attivare la mod, riavviare il gioco, aprire il menu delle mod, disabilitarla da lì e riavviare il gioco di nuovo: così facendo, la mod sarà ancora funzionante ma non bloccherà gli achievement.

Ci sono report di altre mod con miglioramenti grafici prima bloccate su Xbox One e ora funzionanti su Xbox Series X ma, pare, queste bloccano la raccolta di achievement.

Non è chiaro se il raddoppio del frame rate funzioni anche su Xbox Series S e PS5, dove pure le mod sono disponibili.

Di certo, non sarebbe male un intervento ufficiale di Bethesda come quello che ha portato il frame rate di Fallout 4 a 60fps persino su Xbox Series S.

Se questo è il passato e il presente della serie, abbiamo già un sesto capitolo di The Elder Scrolls annunciato, sebbene non ci sia dato sapere su quali piattaforme arriverà.