Sino al 60% di sconto su console e giochi PS4 tra le offerte del giorno eBay

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a console e videogiochi Sony Playstation 4.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo la console Sony Playstation 4 Slim 500GB, che potete portarvi a casa a soli 269,99€, rispetto ai 402,98€ di listino, per un risparmio reale di quasi 133€. Nonostante sia già uscita, anche se attualmente quasi introvabile, la nuova Playstation 5, la PS4 Slim, in virtù anche del suo prezzo contenuto, vi regalerà centinaia di ore di divertimento grazie ad una libreria di titoli praticamente sconfinata. La versione in vendita su eBay è in colorazione nera e dotata di un hard disk interno da 500GB.

Per quanto riguarda i vari giochi presenti a prezzo scontato, potrebbe essere l’occasione giusta per recuperare Watch Dogs Legion, che attualmente viene proposto a soli 32,90€. Il titolo ci catapulta in un futuro prossimo nel quale Londra è sull’orlo della rovina: gli abitanti sono oppressi da uno stato di sorveglianza costante con compagnie militari private corrotte che controllano le strade e una potente organizzazione criminale che approfitta dei più vulnerabili.

Nella nostra recensione avevamo affermato che «Watch Dogs Legion si è confermato il capitolo con più personalità e fegato della serie hacker di Ubisoft, arricchendola di sistemi coraggiosi come quello che ha portato alla rinuncia di un protagonista forte e un’ambientazione ispirata.»

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su eBay e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte relative a console e videogiochi Sony PlayStation 4 tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte del giorno eBay: sconti su console e videogiochi Sony Playstation 4

Offerte ancora disponibili