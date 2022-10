Silent Hill, rivelate le vere origini del terribile Pyramid Head

Ripensando a Silent Hill, uno dei personaggi che ricompare spesso nella mente dei fan non può che essere Pyramid Head, il villain principale del secondo capitolo entrato nell’immaginario collettivo.

Il terrificante design di questo personaggio lo ha reso uno dei cattivi più amati dagli appassionati della saga survival horror di Konami, che trovate anche su Amazon.

Del resto, c’è chi ha comprato il dominio di Silent Hill per celebrare l’uscita del “rivale” RE Village, diventando un meme virale in brevissimo tempo.

Senza contare anche le recenti parole di Masahiro Ito, il designer che si è occupato della creazione dei mostri della saga survival horror e dello stesso Pyramid Head. Ora, è nuovamente Ito a parlare della sua prima fonte di ispirazione per la nascita del villain.

Come riportato anche da IGN US, Pyramid Head è stato ispirato da una fonte decisamente improbabile, ovvero un personaggio secondario di Braveheart, il film di e con Mel Gibson uscito nel 1995.

Il director di Silent Hill 2 ha infatti pubblicato su Twitter un post in cui spiega a chiare lettere che l’ispirazione per Pyramid Head è quella del boia del film Braveheart.

Poco sotto, il tweet di Ito:

The inspiration for the background of Pyramid Head from SH2 as the executioner. From a film Braveheart. pic.twitter.com/B2GAbHAsuB — 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) October 13, 2022

Ito ha iniziato a disegnare Pyramid Head basandosi sul personaggio di Braveheart, e ha continuato a perfezionare il look facendo riferimento ad altri film e libri in cui le persone si mettono delle borse in testa.

Il director ha anche citato un post che ha condiviso nel 2017 relativo ad alcuni dei colori a olio e acrilici che ha realizzato durante il suo periodo da studente d’arte.

The design of Pyramid Head is based on the 1st one_Some of oil/acrylic paints in my art student days (1993 – 1996). “Strange head” series. pic.twitter.com/J1RWAS9vlS — 伊藤暢達/Masahiro Ito (@adsk4) July 26, 2017

Le quattro opere che ha condiviso appartengono alla serie “Strange Head” e sono stati creati tra il 1993 e il 1996.

La prima immagine in alto a sinistra nel tweet che trovate poco sopra è degna di nota, visto che si tratta di un’altra chiara ispirazione per Pyramid Head.

Restando in tema, una recente mod vi permetterà di giocare a Elden Ring proprio nei panni del temibile Pyramid Head, trasformando il soulslike in un vero survival horror.