Silent Hill 3 sta per tornare, ma non nel modo in cui credete voi

La saga di Silent Hill è una di quelle rese dormienti da Konami, con sommo disappunto da parte degli appassionati di survival horror.

Tra i vari episodi della serie, Silent Hill 3 rappresenta uno dei capitoli più apprezzati di sempre, senza nulla togliere al primo e al secondo capitolo.

Se qualche fan si sta dilettando in progetti fatti in casa piuttosto validi, Nendoroid ha ora annunciato qualcosa che farà felici gli appassionati del franchise, specificatamente quelli del terzo episodio

Come riportato anche da Siliconera, la mascotte di Silent Hill 3 Robbie the Rabbit sta per tornando, ma solo ed esclusivamente come (bellissima) figure targata Nendoroid.

Good Smile Company ha infatti annunciato che rilascerà due versioni del “simpatico” personaggio, una rosa e l’altra blu. Entrambe saranno lanciate a settembre 2022 in Giappone, mentre una release nordamericana seguirà a novembre dello stesso anno.

Se ci state facendo un pensierino, gli oggetti costeranno 5.800 ¥ / 58,99 dollari ciascuno.

Ognuno dei Nendoroidi di Robbie the Rabbit avrà sia opzioni facciali sanguinolente per viso e corpo. Ci saranno anche parti removibili che permetteranno di scegliere la posa ideale per il coniglietto.

Il Robbie blu sarà in grado di imbracciare infatti una sega circolare o un’asse di legno, mentre quello rosa verrà fornito con una motosega e un tubo di ferro.

Avete letto anche che un Silent Hill, più o meno, è arrivato di recente anche su Nintendo Switch, in maniera decisamente sorprendente.

Ma non solo: se state aspettando un nuovo capitolo della serie, un report ha lasciato intendere che qualcosa è effettivamente in lavorazione, cosa questa che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi dell’anno.

Infine, se siete fan di Silent Hill 2, date un’occhiata anche all’orologio a tema pensato per i primi 20 anni dall’uscita del gioco nei negozi.