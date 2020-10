Silent Hill, il creatore di Shattered Memories ha proposto un seguito a Konami

Con un tweet ironico, Sam Barlow ha confermato di aver proposto un nuovo gioco di Silent Hill a Konami.

Barlow è stato il creatore di Silent Hill: Shattered Memories, un atipico remake del primo capitolo della serie.

TFW an interviewer asks what you'd do to make a Shattered Memories follow-up today but you can't tell them because you're currently pitching that thing pic.twitter.com/ztnbcjjBck — Sam Barlow (@mrsambarlow) October 7, 2020

Come rivelato in un cinguettio, l’autore ha proposto un seguito di Silent Hill: Shattered Memories, senza confermare quale sia stato l’esito della negoziazione con il publisher giapponese.

«Quel momento in cui un intervistatore chiede cosa faresti per fare un seguito di Shattered Memories oggi ma tu non puoi dirglielo perché stai attualmente proponendo quella cosa», ha spiegato Barlow con una breve gif a corredo.

Sappiamo da tempo che Konami sta raccogliendo proposte da sviluppatori piccoli e grandi per far tornare in vita la serie survival horror.

Una di queste proposte, secondo i rumor, sarebbe per un progetto più grande in cantiere presso Japan Studio con l’originale Team Silent, foraggiato da Sony per un’esclusiva PS5.

Quello di Barlow potrebbe essere il famigerato gioco più piccolo da accompagnare a questo chiacchierato reboot.

Il creatore di Shattered Memories ha esplorato generi completamente differenti dopo quell’esperienza, come Her Stories e Telling Lies.