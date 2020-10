Halo: Infinite, la data di uscita leakata da Amazon?

Quando esce Halo: Infinite? Questa, purtroppo, è la domanda che da diverse settimane si stanno ponendo i futuri possessori di Xbox Series X|S, dopo il brutto rinvio deciso da 343 Industries a data da destinarsi (e che ha depresso e non poco la fanbase storica della saga).

Il gioco, come sicuramente saprete, era infatti atteso spasmodicamente al lancio della nuova piattaforma Microsoft, prevista per il prossimo novembre di quest’anno (più precisamente il 10 del mese).

Il casco di Master Chief.

Ora, però, un indizio sulla (presunta) data di uscita del gioco potrebbe essere stata involontariamente anticipata dal noto retailer internazionale Amazon.

Sembra in fatti che il volume The Art of Halo Infinite – il quale racchiude una raccolta di immagini e informazioni specifiche circa le armi, i veicoli e i personaggi presenti nel gioco – vedrà la luce sugli scaffali americani a partire dal 29 giugno 2021.

La data di uscita sarà anche quella del gioco? (Pic via GameRant)

In molti hanno quindi fatto un semplice “2+2”, immaginando che in quella data specifica anche il nuovo capitolo della saga di Master Chief possa finalmente essere rilasciato su Series X|S (e magari anche su Xbox One, come confermato in precedenza, visto che la notizia che voleva la versione ‘old-gen’ cancellata si è rivelata essere infondata).

Ovviamente, al momento si tratta solo di una semplice deduzione senza alcuna conferma ufficiale da parte di Microsoft o dello sviluppatore 343i. Resta comunque il fatto che l’uscita estiva del volume è quantomeno “sospetta”, non trovate? Non ci resta quindi che attendere nuove notizie al riguardo.

Halo: Infinite è in ogni caso sempre atteso nel corso del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Il gioco era previsto al lancio delle nuove console next-gen.