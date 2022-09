Silent Hill 2 Remake sembra sempre più reale, spunta un nuovo leak

Silent Hill 2 Remake è uno di quei nomi che diventano rapidamente un tormentone, trasformandosi spesso in un qualcosa a cui è difficile credere.

L’amatissima saga horror, che potete recuperare su Amazon, manca ormai da tantissimo tempo e i fan sentono il bisogno di un progetto ad essa dedicato.

È da un po’ che si è tornati a parlare di Silent Hill 2, perché di recente molte indiscrezioni volevano un annuncio in arrivo al Tokyo Game Show 2022.

Giusto ieri erano arrivati gli ennesimi screenshot frutto di leak e, a qualche giorno dall’inizio dell’evento nipponico, ne arrivano degli ulteriori.

Neanche il tempo di capire se gli screenshot di cui sopra fossero veritieri o no che il web si è riempito di nuovi leak.

Nuovi screenshot si sono aggiunti alla selezione di ieri, prima rimbalzati su Resetera e poi corroborati anche dal famoso insider Dusk Golem, da sempre informatissimo e puntuale sul mondo dei videogiochi.

First leaked image of Silent Hill 2 Remake supposedly developed by Bloober Team: pic.twitter.com/zZWYBqWq6o — Andrew Marmo (@the_marmolade) September 4, 2022

Se le prime immagini (le vedete qui sopra) sembravano effettivamente collegate a qualcosa che può sembrare Silent Hill 2 Remake, i nuovi leak sono relativi a un altro progetto addirittura.

Dusk Golem si riferisce a qualcosa chiamato Project Sakura, che potrebbe essere un nuovo Silent Hill o qualcosa di nuovo:

Viene descritto come un “concept giocabile”, in esclusiva per PlayStation 5 in digitale, forse qualcosa di molto simile al compianto Silent Hills di Hideo Kojima.

Dusk Golem afferma con sicurezza che questo leak è vero e, per chi conosce il Giapponese, nel tweet qui sopra viene addirittura svelata la trama di questo Project Sakura.

Questi leak arrivano a seguito di ulteriori conferme dei giorni passati, e a questo punto cominciano ad essere veramente tante le indiscrezioni riguardo Silent Hill 2, che sia un remake oppure no.

Nel frattempo i fan stanno creando il loro remake del gioco, ovviamente in Unreal Engine 5, e il risultato non è davvero niente male.