Silent Hill 2 Enhanced Edition, il nuovo update è praticamente un remaster

Silent Hill 2 è uno dei giochi horror più apprezzati di tutti i tempi, ma che allo stesso tempo ha iniziato a mostrare alcuni segni di cedimento dovuti agli anni passati.

Il titolo riesce però ad essere ancora di attualità ed a riservare delle sorprese: proprio nelle scorse settimane vi avevamo riportato, ad esempio, come in realtà non fosse ambientato negli anni ’90, come invece molti di noi pensavamo.

La versione PC in particolare aveva subito la rimozione di alcune features che invece erano presenti su PS2: a causa di ciò era diventato molto difficile riuscire ad apprezzarlo pienamente in questa edizione.

DSOGaming ha segnalato però l’esistenza di una mod molto interessante, chiamata Silent Hill 2: Enhanced Edition, che promette di migliorare molte delle caratteristiche del titolo.

Silent Hill 2: Enhanced Edition è la mod che ogni fan dovrebbe possedere.

Tra i vari fix questa mod include infatti avere sistemato diversi bug sonori, oltre ad aver migliorato la qualità dell’audio in generale ed aver aggiunto nuovamente la nebbia, che era assente dalla versione PC.

Su Silent Hill 2: Enhanced Edition è stata inoltre aggiunta la risoluzione dinamica, così da mantenere sempre prestazioni eccellenti durante tutta l’avventura.

Come se tutto ciò non bastasse, è stata inoltre ripristinata la luminosità di default ed aggiunto l’effetto speculare sui modelli del gioco, in grado cioè di aggiungere i riflessi e di rendere le immagini ancora più definite.

Sono inoltre state rifinite ulteriormente alcune immagini in upscaling, grazie alle quali Silent Hill 2 non è mai stato così bello — e spaventoso.

Se siete interessati a scaricare anche voi questa spettacolare mod, potete dirigervi sulla pagina ufficiale cliccando qui.

Siamo invece ancora in attesa di scoprirne di più sul futuro gioco di Silent Hill, che al momento sappiamo solo che sarebbe stato affidato ad un importante sviluppatore giapponese.

Lo storico creatore della saga sta invece lavorando ad un nuovo titolo horror, che coinvolgerà un autore famoso.