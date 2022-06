SIFU per PS5: sconto del 20% su Amazon!

Stavate attendendo l’occasione giusta per recuperare Sifu per PS5 a buon prezzo? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione inerente alla versione PS5 di Sifu – Vengeance Edition, che potrete acquistare a un prezzo davvero imperdibile!

Sviluppato da Sloclap, Sifu vi metterà nei panni di un artista marziale dai capelli lunghi e corvini, determinato a farsi strada con la violenza fino ad arrivare davanti a un uomo in avanti con l’età che lo stava attendendo al varco. La lotta senza esclusione di colpi culmina con l’assassinio di quest’ultimo, lasciando intendere la presenza di antichi dissidi a cui si doveva in qualche modo porre definitivamente rimedio.

Dopo aver assistito alla morte dell’anziano, scopriamo che un bambino ha testimoniato suo malgrado alla morte di colui che era suo padre, e che il losco figuro non era altri che un criminale. Quel bambino sarà impersonato proprio da voi, ma solo nel momento in cui compirà vent’anni.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un buon 7,7, abbiamo affermato che «Sifu ci ha sorpreso sul serio e ha totalmente cambiato le carte in tavola rispetto alla nostra precedente prova: si è rivelato un gioco dalla difficoltà elevatissima e adatto solo ai veri giocatori hardcore, un’opera intransigente che non ha nessuna intenzione di ammorbidirsi per ruffianeria, che sa esattamente come rendere concreto il suo concept di base. Sifu è un gran bel picchiaduro a scorrimento: armonioso, molto credibile, ricco di combo e movenze, contromosse e di tutto ciò che il genere aveva assoluto bisogno».

Oggi potete portarvi a casa la versione PS5 di Sifu – Vengeance Edition a soli 39,99€, con uno sconto del 20%, pari a un risparmio reale di 10€. Si tratta di un’occasione imperdibile per portarsi a casa un ottimo videogioco risparmiando notevolmente sul suo normale prezzo di acquisto!

