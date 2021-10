Sì, questa volta Lara Croft sta tornando davvero

Era il 2018 quando Shadow of the Tomb Raider ci portava a tu per tu con la chiusura della trilogia delle origini di Lara Croft, in un viaggio nel Sud America che vedeva l’archeologa più famosa dei videogiochi alle prese con nuove insidie e determinata a diventare definitivamente la saccheggiatrice di tombe che tutti amiamo.

Da allora, sappiamo che il franchise è andato in pausa e che Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, che hanno firmato gli episodi della trilogia, sono state prese da altri impegni, come quelli su Marvel’s Avengers e Marvel’s Guardians of the Galaxy, rispettivamente.

Questo, però, non significa che non ci sia un futuro per Lara Croft. Anzi, proprio Crystal Dynamics, che di recente ha svelato di essere anche coinvolta nel progetto Perfect Dark con The Initiative, studio first-party di Xbox, continua a lanciare indizi sul prossimo Tomb Raider, che dovrebbe unire la nuova Lara alla vecchia Lara dei giochi originali, in qualche modo.

L'evoluzione di Lara Croft nella trilogia delle origini

Se in occasione dell’annuncio dei lavori con The Initiative il team aveva precisato di essere impegnato anche «su Tomb Raider», sebbene al momento non sia stato annunciato nessun nuovo gioco, questa volta è direttamente un annuncio di lavoro a lasciar intendere che la nuova Lara Croft si stia già muovendo, anche se nell’ombra.

Come evidenziato dal sito The Gamer, infatti, Crystal Dynamics sta cercando un artista per l’illuminazione con delle capacità specifiche: deve essere in grado di dare al gioco su cui lavorerà «un aspetto cinematografico come quelli del reboot di Tomb Raider e di Rise of the Tomb Raider», ossia i due giochi della trilogia firmati proprio dal team.

Il riferimento non può essere casuale: perché citare specificamente la serie di Lara, se si stesse lavorando ad altro? Non sappiamo di preciso quanti indizi servano, in questo caso, per fare una prova, ma tutti quelli che abbiamo suggeriscono che al di là degli aggiornamenti e le novità in arrivo per Avengers, che presto accoglierà (finalmente) l’amatissimo Spider-Man, Crystal Dynamics sia pronta a rispedire in azione anche la tenace Lara Croft.

La trilogia delle origini ha visto il suo debutto dal 2013: nel primo gioco, semplicemente Tomb Raider, una giovanissima Lara fresca di studi si ritrovava naufragata con il suo team e i suoi amici nell’isola di Yamatai, alle prese con un culto inquietante e con quanto sia difficile essere la persona su cui anche gli altri contano per sopravvivere.

In Rise of the Tomb Raider, invece, Lara affrontava alcuni fantasmi dopo i trascorsi a Yamatai, mentre cercava di scoprire dei misteri nel gelo della Siberia e doveva affrontare anche le sue stesse radici. In Shadow of the Tomb Raider, infine, era la volta della resa dei conti, con la chiusura delle narrazioni orizzontali della trilogia e Lara chiamata a mettere definitivamente alla prova la sua maturazione.

Vedremo dove la porterà il prossimo episodio: per ora, aspettiamo che venga annunciato, poi ci sbizzarriremo con voi a raccontarvi tutto.