Shuhei Yoshida di Sony sfoggia la sua Xbox Series X: “una nuova amica”

Shuhei Yoshida, uomo simbolo di PlayStation per anni al timone dei Worldwide Studios e ora responsabile degli indie per Sony, ha esibito su Twitter una splendida foto della sua «nuova amica»: una Xbox Series X.

Yoshida non ha resistito alla tentazione di accaparrarsi la console di Microsoft nel giorno del day one del 10 dicembre.

Come tantissimi fan intorno al mondo, anche lui ha esibito il proprio acquisto su Twitter, senza nascondere il proprio entusiasmo per ragioni “istituzionali”.

A new friend in my room :D pic.twitter.com/iLouZBTpES — Shuhei Yoshida (@yosp) November 11, 2020

«Una nuova amica nella mia stanza», ha spiegato il dirigente, particolarmente popolare sui social per la sua capacità, alquanto rara in Sony, di tendere la mano alla concorrenza in più occasioni.

Nella foto è ritratto uno splendido cestello di plastica rossa sullo sfondo ma anche, e soprattutto, una PS5 alla destra della nuova arrivata.

Yoshida aveva avuto un piccolo scambio polemico con Phil Spencer su Twitter per una dichiarazione del boss di Xbox a proposito della realtà virtuale, business in cui Sony (e proprio lo stesso giapponese) è schierata in prima fila.

I due si erano però chiariti a The Game Awards, suggellando una ritrovata e probabilmente ancora più forte amicizia con una splendida foto sui social.

In occasione del lancio di Xbox Series X sono stati in diversi i player che si sono congratulati con Microsoft, tra cui la stessa Sony con una simpatica gif sui social e un tweet del nuovo responsabile dei PlayStation Studios, Hermen Hulst.