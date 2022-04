Shrek e Fiona sono in Elden Ring e un giocatore li ha incontrati

Elden Ring si è reso teatro di numerosi siparietti divertenti e imprese affascinanti, e da settimane ormai calamita l’attenzione dei giocatori in modo costante.

D’altronde l’ultimo soulslike di FromSoftware (che trovate su Amazon) è un gioco pieno di sorprese e segreti, che sono pronti a essere scoperti solamente tramite l’esplorazione approfondita del suo mondo.

Molti sono gli utenti che si sono cimentati in speedrun dal sapore epico, e alcuni giocatori hanno anche incontrato Will Smith mentre vagabondava nell’Interregno per poi esibirsi in una scena degna degli Oscar.

Adesso qualcuno è incappato in un altro di questi incontri incomparabili nel mondo di Elden Ring, questa volta però con degli iconici personaggi di un famoso film di animazione.

Nel gioco, come sappiamo, c’è la possibilità di catapultarsi in altri mondi per duellare con gli altri giocatori, e recentemente l’invasione di un giocatore è stata piuttosto fruttuosa.

L’utente Reddit SuperStick15 ha postato una clip che mostra il momento in cui ha invaso un mondo in cui erano presenti due giocatori che sembravano arrivare direttamente dal film Shrek.

Nel video si notano i due Senzaluce che hanno le sembianze rispettivamente dell’orco Shrek e di Fiona, i quali sembrano proclamarsi pacifici e non combattono con l’invasore.

Il giocatore si limita ad assistere alla scena limitandosi ad asserire di aver «invaso la palude di qualcuno».

Di eventi particolari in Elden Ring però ce ne sono davvero tanti, e c’è chi ha sfruttato l’editor del gioco per creare dei personaggi iconici che tutti noi conosciamo…delle tartarughe speciali amanti della pizza.

Ma questi sono soltanto alcuni dei personaggi che hanno popolato il mondo di Elden Ring sin dalla sua uscita, e sono talmente tanti che non si sono risparmiati neanche i super eroi.

Per concludere, qualcun’altro ha invece immaginato come sarebbe l’ultimo gioco FromSoftware se fosse un titolo free-to-play, e il risultato è davvero ben fatto.