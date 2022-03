Shredders | Recensione – Lo snowboard rinasce su Xbox

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 la febbre per alcuni sport precedentemente di nicchia invase anche il mondo videoludico. L’esempio più evidente è la serie di titoli di skateboard dedicata al celebre Tony Hawk, ma anche lo snowboard ebbe la sua nutrita schiere di fan, grazie a titoli come 1080° avalanche, SSX e Cool Boarders.

Col tempo, l’interesse generale verso queste discipline è andato scemando e la loro presenza sul mercato videoludico si è fatta sempre più ridotta. Anche per questo, vedere titoli come Shredders non può che fare piacere. Il team di Foampunch, infatti, ha scelto di dare nuova linfa vitale proprio ai titoli di snowboard con questa sua nuova creazione, uscita il 17 marzo su PC e Xbox Series X|S.

Noi abbiamo potuto sviscerare il gioco in anteprima, e siamo pronti a darvi il nostro verdetto.

Sport estremi e YouTube

Che ci crediate o meno, Shredders ha una modalità principale che ruota intorno ad una storia. Niente di trascendentale, capiamoci: si tratta semplicemente di due appassionati di snowboard intenti a scovare nuove peripezie da eseguire e postare sul loro canale YouTube, pericolosamente carente sul fronte iscritti e visualizzazioni.

All’inizio la storia può apparire insulsa, tanto da chiedersi il perché gli sviluppatori abbiano sentito il bisogno di inserirla. Non ci vuole molto, però, per capire che non intende prendersi sul serio, e si traduce in un continuo sfondamento della quarta parete per ironizzare proprio su ciò che stiamo vedendo nel gioco.

Non si tratta di una storia appassionante, e a dirla tutta non l’abbiamo trovata così tanto divertente nonostante l’evidente impegno in fase di scrittura; ciò nonostante, gli appassionati dello sport potrebbero apprezzarla vista la presenza di numerosi campioni della disciplina, che hanno prestato la loro voce ai rispettivi alter ego virtuali.

Il gioco presenta anche un'improbabile storia.

Per quanto riguarda la presentazione tecnica, Shredders è piuttosto altalenante. Da un lato, abbiamo la vera protagonista del gioco: la neve. La realizzazione delle ambientazioni e delle diverse tipologie di neve presenti sulle piste è davvero ben fatta, ed il gioco tenta almeno di sfruttare la potenza fornita da Xbox Series X (versione da noi testata, ma siamo sicuri che il gioco offra ottime prestazioni anche su Series S). Questo si vede anche nella perfetta gestione del frame rate e nei caricamenti, praticamente inesistenti.

Ciò che non convince è il resto. Ci sono molti, troppi effetti pop-in durante le nostre traversate sulle montagne e gli oggetti sullo sfondo spesso appaiono composti di texture di bassa qualità.

E poi, soprattutto, il gioco abbonda di bug e glitch. Ci è capitato diverse volte di finire in punti in cui non saremmo dovuti essere. Un paio di volte anche il semplice uscire dalla partita ha causato problemi, facendo finire il gioco in un loop di apertura e chiusura della sessione in corso.

Un altro bug è visibile fin dall’inizio nei menù. Nonostante la maggior parte delle opzioni compaia effettivamente nella lingua selezionata (in questo caso l’italiano), spesso e volentieri ci siamo trovati di fronte a sezioni rimaste inspiegabilmente in portoghese o in inglese.

Fortunatamente, questi difetti tecnici non vanno a rovinare del tutto l’esperienza principale, dunque non pensate di trovarvi di fronte a qualcosa di ingiocabile. Speriamo solo che alcune di queste cose vengano corrette tramite patch.

Per quanto riguarda il comparto audio, invece, il gioco non brilla particolarmente per la varietà di tracce presenti, ma esse contribuiscono comunque a creare una buona atmosfera, tranquilla e quasi rilassata per certi versi.

La realizzazione della neve è uno degli aspetti più convincenti del titolo.

Esplorando le montagne

Come vi abbiamo detto, Shredders ha una modalità storia, la quale ci porterà ad esplorare diverse location con diverse missioni da compiere. È possibile anche visitare le stesse in modalità libera, senza obiettivi prefissati.

Una volta scelto cosa fare, verremo catapultati immediatamente sulla pista. I controlli di base del gioco sono piuttosto intuitivi: con l’analogico sinistro si controlla il personaggio, con il destro la tavola. Tasti dorsali e grilletti sono affidati (insieme agli analogici stessi) all’esecuzione dei trick, elemento cardine del gameplay.

La maggior parte delle missioni di Shredders, infatti, vi vedrà impegnati ad eseguire acrobazie di diverso tipo, che il titolo vi spiegherà passo passo. Sono presenti anche delle gare, ma sono saltuarie e non sono assolutamente il centro dell’attenzione in questo titolo. L’esecuzione dei trick non è eccessivamente complessa perché, come vi dicevamo, il gioco vi accompagna passo passo nell’eseguire ogni nuova acrobazia. Questo, unito alla facilità di controllo dello snowboard, rende il gioco un apprezzabile compromesso tra approccio simulativo ed arcade, fruibile anche per chi si trova alle prime armi con il genere.

Il problema viene quando vorremmo eseguire un trick già appreso; il gioco, infatti, non rende consultabile l’intero elenco delle acrobazie eseguibili, quindi l’unica scelta è imparare a memoria le combo di tasti da premere per eseguire una certa mossa.

Ecco, questo problema di scarsa accessibilità è forse uno dei più grandi limiti di Shredders, perché riguarda anche altri aspetti. Ad esempio, la prima volta che vi troverete sul menù principale vi sentirete spaesati: il gioco non si prende la briga di spiegarvi le diverse modalità disponibili, neanche attraverso una breve descrizione a margine.

I trick sono al centro dell'esperienza di gioco.

Abbiamo dovuto capire da soli come navigare il menù, come accedere alle diverse modalità e quali esse fossero. Niente di impossibile, sia chiaro: parliamo pur sempre di un titolo sportivo e non di un RPG pieno zeppo di menù e sotto-menù. Ciò nonostante, avremmo preferito una maggiore chiarezza ed immediatezza.

Questo vale anche per il gioco stesso, non solo per la UI. Le piste sono ben realizzate a livello di design, ma potrebbe capitarvi di finire fuori dal percorso che dovreste seguire, ed in questo caso potrebbe essere difficile capire dove andare. Questo sia per l’assenza di una mini-mappa che per l’impossibilità di muovere liberamente la telecamera, visto che l’analogico destro è assegnato al movimento della tavola. Si tratta di difetti tutto sommato minori, ma che complessivamente vanno ad incidere sull’esperienza di gioco, perlomeno finché non si è presa una buona confidenza con i suoi diversi aspetti.

Per il resto, Shredders è un’esperienza abbastanza divertente: eseguire trick dà la giusta soddisfazione, riuscendo a trovare un equilibrio tra profondità ed accessibilità. Ma anche semplicemente lasciarsi andare all’esplorazione delle diverse location, senza obiettivi specifici, ha il suo perché, grazie all’innegabile fascino delle ambientazioni di montagna. Quello che manca è l’ambizione di proporre qualcosa di più, come se il gioco fosse semplicemente un primo passo e non un’esperienza completa.

Ed in effetti, il gioco non dura molto: stiamo parlando di circa 3-5 ore, a seconda di quanti obiettivi secondari vorrete completare. Questi vanno dal trovare collezionabili nascosti al completare degli obiettivi opzionali durante le missioni, che solitamente riguardano l’eseguire certi trick.

Nonostante questo, Shredders è un titolo discreto, che sembra perfetto per il modello Game Pass. La scarsa durata e la mancanza di vere modalità alternative, in effetti, lo avrebbero sicuramente penalizzato maggiormente se il gioco fosse stato venduto solo singolarmente a prezzo pieno. All’interno dell’ecosistema Game Pass, invece, Shredders rappresenta un titolo interessante, una rievocazione di un genere ormai passato di moda ma che potrebbe avere ancora qualcosa da dire. Solo che questo tassello ha il sapore di un assaggio, imperfetto, di ciò che potrebbe diventare un giorno.

Versione recensita: Xbox Series X