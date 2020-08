Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, arriva Dante da Devil May Cry

Atlus ha annunciato che Dante, da Devil May Cry, sarà utilizzabile in Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster tramite il contenuto scaricabile a pagamento “Maniax Pack”, proposto a 980 yen. Il DLC sarà disponibile in concomitanza con il lancio del gioco, previsto per il prossimo 29 ottobre nella terra del Sol Levante.

Dante era il personaggio ospite anche in Shin Megami Tensei III: Nocturne Maniax, uscito nel 2004 e pubblicato un anno dopo l’originale Shin Megami Tensei III: Nocturne in Giappone. Si trattava dell’edizione poi approdata anche in occidente come Shin Megami Tensei: Nocturne (Lucifer’s Call in Europa).

Acquistando il “Maniax Pack”, i giocatori potranno selezionare la modalità “New Game ~Maniax~” dalla schermata principale, che cambierà qualsiasi scena dove dovrebbe apparire Raidou Kuzunoha con Dante. La versione rimasterizzata, inoltre, aggiunge un “Pierce effect” all’abilità “Son’s Oath” di Dante.

Ricordiamo che il titolo sarà lanciato per Sony Playstation 4 e Nintendo Switch il prossimo 29 ottobre in Giappone, mentre dovrebbe arrivare nel resto del mondo nel corso della primavera del 2021. In occasione di un recente Nintendo Direct Mini, la casa di Kyoto ha inoltre comunicato che Shin Megami Tensei V arriverà in tutto il mondo su Switch il prossimo anno.