Sherlock Holmes The Awakened | Provato – un remake d’altri tempi

Sherlock Holmes è un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni, trattandosi infatti di una delle icone letterarie più famose di sempre e in grado di trovare fortuna anche e soprattutto in epoca moderna. Basti pensare al successo che al personaggio ha ottenuto sul grande (e sul piccolo) schermo, grazie alle interpretazioni di attori del calibro di Henry Cavill, Robert Downey Jr. e Benedict Cumberbatch, soltanto per citare le versioni più recenti e amate dal pubblico mondiale.

Ovviamente, anche per quanto riguarda il mercato dei videogiochi l’arguto detective ha trovato terreno fertile: nel corso degli anni, infatti, sono stati davvero tanti gli adattamenti che hanno tentato – con risultati altalenanti – di trasporre le avventure del detective su PC e console, specie la serie di titoli firmata da Frogwares, un team di sviluppo che ha deciso di legarsi a doppio filo al personaggio di Holmes, al punto da creare anche un rifacimento di un loro stesso gioco.

Eccoci quindi a parlare di Sherlock Holmes The Awakened, remake di un piccolo classico del passato di cui abbiamo avuto il piacere di saggiare la prima ora di gioco.

Il risveglio della divinità

Iniziamo col sottolineare una cosa molto importante, prima ancora di scendere nei dettagli dell’analisi del gioco vero e proprio: la guerra tra Russia e Ucraina ha messo duramente alla prova diversi team ucraini, tra cui anche Frogwares. Come esposto a chiare lettere dal gruppo di sviluppatori (anche con un testo a schermo che ringrazia con il saluto nazionale, Slava Ukraïni), alcuni di loro si sono impegnati attivamente con le forze militari locali o le compagnie umanitarie, sebbene il resto dello staff abbia in ogni caso deciso di proseguire i lavori sul loro nuovo gioco, atteso per febbraio 2023, ossia Sherlock Holmes The Awakened.

L’idea, nata su Kickstarter, aveva di fatto un obiettivo piuttosto basso, puntando infatti ad appena 70mila euro per portare avanti lo sviluppo: al momento in cui scriviamo, 4.876 sostenitori hanno contribuito con 252.599 euro per aiutare a realizzare questo progetto, ragion per cui il target non solo è stato centrato per tempo, ma anche ampiamente superato, visto che la campagna di crowdfunding per raccogliere fondi si è rivelata un successo.

In ogni caso, il nostro plauso va al team di sviluppo nella sua interezza, il quale ha trovato il coraggio e la volontà di portare avanti lo sviluppo del loro videogioco, pur dovendo subire le angosce e le sofferenze umane di un tremendo conflitto ancora in corso.

La storia di The Awakened

The Awakened, quindi, non è un progetto del tutto nuovo, visto che parliamo di un remake dell’avventura omonima pubblicata originariamente nel 2006, e nota anche con il titolo di Sherlock Holmes: Il risveglio della divinità. Il titolo originale ci metteva nei panni di un Holmes ormai adulto intento ad affrontare un’indagine che deviava in parte dalla classiche atmosfere dei racconti di Conan Doyle, affondando infatti le unghie anche e soprattutto nei romanzi di H.P. Lovecraft.

Il titolo, al netto degli anni sul groppone, è ancora ricordato con particolare affetto dai fan del detective più famoso della letteratura, tanto che sono in molti a considerarlo uno dei migliori videogiochi dedicati al personaggio.

Questo remake, però, si pone l’obiettivo di cambiare diversi dettagli del gioco originale, non solo per quanto riguarda il comparto tecnico ma anche e soprattutto relativamente alla trama. Sherlock Holmes The Awakened trova infatti spazio nella linea temporale di Sherlock Holmes Chapter One (di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione dedicata), durante la quale abbiamo avuto modo di impersonare un giovane di Holmes, ossia quando ancora non era il grande detective che tutti noi abbiamo imparato a conoscere col tempo. Una cosiddetta origin story, quindi, di cui The Awakened ha ovviamente dovuto tenere conto, perlopiù a fini narrativi.

Il nuovo progetto di Frogwares è quindi ambientato diversi anni dopo Chapter One, con Sherlock e il suo fidato collega e amico Watson intenti ad affrontare il loro primo caso assieme.

Come accennato poche righe più in alto, abbiamo avuto modo di provare circa un’ora dell’avventura principale, grazie a un codice relativo alla versione PC offertoci dagli sviluppatori. Più in particolare la sezione giocata è relativa all’apertura del Capitolo 3 dell’avventura principale.

Mentre indagano su una serie di rapimenti decisamente sospetti, Holmes e Watson ottengono alcune informazioni che li conducono giocoforza tra le mura di un inquietante ospedale psichiatrico sito sulle Alpi svizzere. Poiché medici e guardie non permettono a nessuno di entrare e dare un’occhiata in giro, Holmes sembra avere un piano davvero molto astuto per farsi ricoverare.

Pur non scendendo nei dettagli per non rovinarvi la sorpresa, il segmento di Sherlock Holmes The Awakened che abbiamo snocciolato immerge da subito in un contesto davvero molto familiare, sia ai divoratori di romanzi di Doyle sia a coloro i quali sono invece più inclini alle letture della narrativa horror e gotica di Lovecraft. Sì, perché The Awakened è una sorta di vero e proprio crossover con i Miti di Chtulhu, negli ultimi anni sfruttati a dovere in decine di videogiochi a tema, e ripresi anche in questo nuovo titolo dedicato a Holmes.

La storia di questo rifacimento, quindi, prende in parte le distanze rispetto alla versione originale uscita nel lontano 2006, sebbene i punti cardine dell’esperienza restino pressappoco gli stessi: la sensazione di mistero e occulto su cui faceva leva Il risveglio della divinità è rimasta infatti intoccata, sebbene le novità riguardino anche il sistema di gioco, parzialmente ritoccato per venire incontro alle nuove generazioni di giocatori (sebbene strizzi palesemente l’occhio anche agli amanti delle vecchie avventure di inizio secolo).

Come prima cosa, Sherlock Holmes The Awakened non ripropone l’open world visto in Chapter One: ciò, di fatto, non è un problema insormontabile, visto e considerato anche che si trattava con molta probabilità di uno degli elementi peggio riusciti dei giochi precedenti.

Le meccaniche di gioco vertono infatti sull’esplorazione approfondita delle ambientazioni, sull’interrogare i sospetti (ponendo loro le domande corrette, si intende) e utilizzare il proprio intuito per scovare dettagli, oggetti o indizi chiave. The Awakened ripropone anche il cosiddetto Palazzo Mentale, all’interno del quale sarà possibile collegare i vari indizi raccolti sul campo utili ad arrivare poi alle conclusioni del caso.

Sappiamo che nel gioco torneranno anche gli enigmi della follia, leitmotiv per chiunque mastichi Cthulhu e gli altri esseri ancestrali creati dal genio visionario di Lovecraft. Questi rompicapi tenteranno infatti di variare l’offerta rispetto agli enigmi convenzionali, richiedendo al giocatore un po’ di sana “pazzia”. Nel nostro test giocabile abbiamo potuto sfiorare solo di sfuggita questa interessante aggiunta, ragion per cui ci riserviamo di approfondirla in occasione della recensione finale del titolo.

Infine, l’aspetto tecnico: per quanto riguarda la nostra prova di Sherlock Holmes The Awakened abbiamo provato il tutto su un Lenovo Legion Slim 7i, forte di un processore Intel i7-12700H e una scheda video Nvidia GeForce RTX 3060, che insieme sono in grado di fare girare un gran numero di titoli a notevole potenza.

Il gioco Frogwares, pur poggiandosi sul motore grafico Unreal Engine, è abbastanza elementare dal punto di vista puramente grafico, sebbene l’atmosfera generale – in grado di immergerci in un universo misterioso, malato e distorto che i lettori di Doyle e Lovecraft hanno imparato a conoscere fin troppo bene – si taglia con il coltello.

Considerando che il gioco completo metterà sul piatto ben otto casi principali da risolvere all’interno di altrettante ambientazioni, vien da sé che gli appassionati di Holmes farebbero meglio a tenere d’occhio The Awakened.

