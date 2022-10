Set LEGO The Office disponibile ora! Non perdetevelo!

Acquistabile ora, lo splendido set LEGO The Office viene proposto al prezzo di listino di 119,99€ e vi permetterà di ricostruire a colpi di mattoncino lo storico ufficio.

Il set LEGO The Office include 15 minifigure LEGO: Michael Scott, Dwight Schrute, Jim Halpert, Pam Beesly, Ryan Howard, Angela Martin, Oscar Martinez, Kevin Malone, Stanley Hudson, Kelly Kapoor, Phyllis Lapin Vance, Meredith Palmer, Creed Bratton, Toby Flenderson e Darryl Philbin, oltre al gatto di Angela in versione LEGO.

Ci sono anche tanti accessori che rievocano momenti esilaranti della serie, come la graffettatrice in gelatina, il biglietto d’oro, il trofeo di Dundie e la tazza del “miglior capo del mondo”. Dodici minifigure hanno un volto con due espressioni: basterà girare la testa per mostrare emozioni diverse. Inoltre, in giro per l’ufficio ci sono molti elementi che fanno riferimento a momenti memorabili ed esilaranti del programma.

In totale, coloro che decideranno di comprare il set e cimentarsi nella sfida dovranno mettere insieme 1.164 mattoncini, con cui costruiranno lo storico ufficio, permettendovi di rivivere gli episodi esilaranti del mockumentary americano The Office con questa sezione in mattoncini LEGO dell’ufficio di Scranton della società Dunder Mifflin.

Il set LEGO The Office, una volta completato, misurerà 7 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 25 cm di profondità. Include elementi accessori ispirati a scene classiche come la teiera di Jim, la lettera e l’anello di fidanzamento per Pam, la sceneggiatura di Michael, le armi nascoste di Dwight, la pentola di chili di Kevin e una graffettatrice in gelatina.

Siamo sicuri che questo bellissimo set andrà letteralmente a ruba, quindi vi consigliamo di ordinarlo il prima possibile (il limite di acquisto è fissato a tre pezzi). Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.