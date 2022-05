Set LEGO Super Mario di Luigi’s Mansion scontato del 15% su Amazon!

Amate i mattoncini LEGO e l’universo di Super Mario (compreso il suo simpatico fratello Luigi)? Oggi abbiamo l’offerta che fa per voi! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon offre la possibilità di avere set LEGO Super Mario – Atrio di Luigi’s Mansion a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Il set LEGO Super Mario – Atrio di Luigi’s Mansion è composto da 504 pezzi e costituisce un pacchetto di espansione davvero spettrale con sfide acchiappa-fantasmi per LEGO Luigi (il personaggio non è incluso in questo set).

Il set LEGO Super Mario – Atrio di Luigi’s Mansion presenta un ingresso costruibile, con funzione di apertura della porta, tre figure LEGO Super Mario (Poltercucciolo, Ombretta e un Boo), un osso d’oro digitale per il simpatico Poltercucciolo e una sfera d’ombra (utile per abbattere Ombretta).

Ricordiamo che per sfruttare il set LEGO Super Mario – Atrio di Luigi’s Mansion è necessario prima di tutto uno Starter Pack, come il set Avventure di Luigi – Starter Pack, caratterizzato dal personaggio di LEGO Luigi che risponde istantaneamente e in modo espressivo tramite uno schermo LCD e gli altoparlanti. Il nuovo set Avventure di Luigi – Starter Pack è costituito da 280 pezzi e costituisce un divertente regalo di compleanno o per le feste per i bambini creativi dai 6 anni in su.

Solitamente, il set LEGO Super Mario – Atrio di Luigi’s Mansion viene proposto a 39,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 33,99€, con un risparmio reale di 6€ e uno sconto del 15%. Si tratta di un’occasione imperdibile per acquistare un ottimo set LEGO Super Mario risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo al link sottostante.