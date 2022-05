Set LEGO Horizon Forbidden West disponibile, ordinalo ora!

Dopo una lunga attesa, è finalmente disponibile lo splendido set Horizon Forbidden West: Collolungo, assolutamente indispensabile per qualsiasi appassionato della saga Guerrilla Games e dei celeberrimi mattoncini LEGO che si rispetti. Siamo sicuri che il prodotto, proposto a 79,99€ andrà letteralmente a ruba e per questo motivo vi consigliamo di acquistarlo il prima possibile per non farvelo sfuggire!

Composto da 1.222 pezzi, il set Horizon Forbidden West: Collolungo riproduce alla perfezione le fattezze di una delle macchine più caratteristiche presenti nel titolo, dalla sua testa liscia a forma di disco alle lunghe gambe sottili. I fan saranno sicuramente lieti di sapere che all’intendo della confezione sarà presenta anche un libretto con le istruzioni di montaggio dettagliate e la storia di come i designer LEGO hanno creato il modello.

Il set Horizon Forbidden West: Collolungo comprende anche una minifigure LEGO ispirata al personaggio di Aloy, dotata di un arco e di una lancia, oltre a un’altra minifigure dell’osservatore, con una selezione di occhi blu, gialli e rossi.

Il modello finale misura 34 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità e può essere esposto con orgoglio nella nostra stanza adibita al gaming o ovunque vogliate. Inoltre, nella base sono presenti ulteriori dettagli in grado di impreziosire l’opera complessiva, quali un albero di betulla e un semaforo arrugginito.

Il set Horizon Forbidden West: Collolungo fa parte di una collezione di kit di costruzione di qualità superiore, pensati per gli adulti che amano rilassarsi dedicando il loro tempo alla costruzione di uno spettacolare modello, mattoncino dopo mattoncino.

Come avrete potuto sicuramente capire, il set Horizon Forbidden West: Collolungo mantiene fede alla qualità a cui LEGO ci ha abituato nel corso degli anni e costituisce un articolo perfetto per un regalo da fare (o farsi). Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.