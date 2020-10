Set Lego di Natale: ecco quelli disponibili per il 2020!

Oggi è il 1° ottobre ma c’è già aria di festa! Al termine della stagione estiva si inizia già a pensare alle festività natalizie e LEGO di certo non vuole farsi cogliere impreparata!

Infatti, la nota compagnia dei mattoncini colorato ha annunciato oggi un esclusivo set natalizio – la Casa degli Elfi – da aggiungere alla collezione di set di Natale che comprende la Casa di Pan di Zenzero (2019), Il negozio di giocattoli invernale (2018) e il Treno di Natale (2017).

Composto da 1.197 pezzi, il set offre ore di divertimento per tutti e consente di rilassarsi con una nuova gratificante esperienza di costruzione. Alto più di 22 cm e con una profondità di 13 cm, La Casa Deli Elfi costituisce un fantastico regalo di Natale con cui divertirsi anno dopo anno.

Potete ordinare La casa degli Elfi già da subito al prezzo di 94,99€, mentre le spedizioni partiranno nel corso delle prossime settimane, così da averla sicuramente a casa in tempo per Natale.

Il secondo set esclusivo in lancio oggi è la taverna Star Wars Mos Eisley, composto da ben 3.187 pezzi e che riproduce la celebre taverna con moltissimi dettagli per la gioia dei fan. Inoltre, sono comprese costruzioni extra collegabili per ricreare una scena in città di Mos Eisley. Il set include una galassia di 21 minifigure LEGO con sette nuovi personaggi che non troverete da nessun’altra parte, tre dei quali presentano elementi stampati unici. Con le minifigure uniche di Ponda Baba, Dr. Evazan, Garindan, Kardue’Sai’Malloc, tre membri della band della Taverna, Jawa, Sandtrooper, un Dewback e altro ancora, ci sono abbastanza personaggi sgradevoli per dare vita ad avventure senza fine nella Taverna di Star Wars e oltre.

Si tratta di un fantastico regalo di Natale per tutti gli appassionati della nota saga Disney ed è attualmente in vendita al prezzo di 349,99€.

Inoltre, ricordiamo che tutti i clienti che faranno un acquisto superiore a 40€ dalla linea LEGO Super Mario tra il primo e l’8 ottobre 2020 riceveranno in omaggio un set Expansion Mario Mushroom fino a esaurimento scorte!

