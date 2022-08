Set LEGO Atari 2600 disponibile ora! Non perdetevelo!

Acquistabile da oggi, 1° agosto 2022, lo splendido set LEGO Atari 2600 viene proposto al prezzo di listino di 239,99€ e vi permetterà di ricostruire a colpi di mattoncino lo storico computer da gioco.

Se vedere Atari 2600 vi fa sentire vecchi, è perché lo siete e va benissimo così: la piattaforma uscì sul mercato addirittura nel 1977, rappresentando una delle più iconiche creature di casa Atari e capace di far vivere finalmente a casa avventure che all’epoca sapevano di futuro, una cartuccia alla volta.

Il set LEGO riprende in tutto e per tutto il design della variante del 1980, compresi gli inserti in finta radica che rendevano ulteriormente unico l’aspetto della console domestica: l’idea è quella di far uscire questo set per celebrare i cinquant’anni di Atari.

In totale, coloro che decideranno di comprare il set e cimentarsi nella sfida dovranno mettere insieme 2.532 mattoncini, con cui costruiranno il corpo della console, diverse cartucce, un meccanismo di apertura e anche il joystick in tutto e per tutto uguale a quello dell’epoca.

«Atari 2600 fu uno dei regali più memorabili che ricevetti da bambino, ricordo di aver passato tantissime ore davanti alla TV, meravigliato dal poter giocare i titoli arcade direttamente a casa mia» ha ricordato Chris McVeigh, che si è occupato del design di questo set per videogiocatori e che voleva rendere particolarmente merito al look unico della console.

Siamo sicuri che questo bellissimo set andrà letteralmente a ruba, quindi vi consigliamo di ordinarlo il prima possibile (il limite di acquisto è fissato a tre pezzi). Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.