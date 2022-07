Sedia gaming DX Racer 5 con uno sconto del 27% su Amazon!

State pensando di acquistare una nuova sedia gaming comoda e in grado di farvi sostenere le vostre lunghe sessioni di gaming quotidiane senza alcuno sforzo? Oggi abbiamo l’offerta che fa al caso vostro! Infatti, l’ottima sedia gaming DX Racer 5 è attualmente acquistabile a un prezzo imperdibile su Amazon!

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi c’è sicuramente quella relativa alla sedia gaming DX Racer 5, che attualmente potete portarvi a casa a soli 135,99€, rispetto agli usuali 179€ di listino, con uno sconto del 24% e un risparmio reale di oltre 43€.

La sedia gaming DX Racer 5 è ideale per passare tante ore davanti al monitor senza accusare alcuna stanchezza, essendo stata creata seguendo i principi della qualità, design ed ergonomia. Presenta un meccanismo di sollevamento a gas di classe 4, permettendo di regolare l’altezza del sedile e sostenere un peso fino a 100 Kg.

La sedia gaming DX Racer 5 è dotata di un sedile inclinabile sino a 135° con possibilità di blocco per aumentare il comfort, ad esempio inclinandolo indietro per un corretto allineamento della spina dorsale o in avanti per ridurre la pressione sulle gambe. La sedia gaming DX Racer 5 garantisce una comodità ottimale con un ampio poggiaschiena e supporto lombare con logo ricamato.

La sedia gaming DX Racer 5 è totalmente girevole a 360° e offre un movimento fluido e silenzioso supportato da ruote in nylon da 2 pollici rivestite con un morbido poliuretano adatto a superfici dure e morbide.

