SecretLab: in arrivo nuove e bellissime sedie gaming su licenza!

Secretlab, azienda che produce alcune tra le migliori sedie da gaming sul mercato, sta per lanciare nuovi modelli su licenza, tra cui una splendida dedicata alla popolare serie Monster Hunter, realizzata in collaborazione con Capcom. Ma non manca neppure una dedicata al personaggio di Viego, di League Of Legends, LEC 2021, Evil Geniuses e Astralis.

Le sedie gaming SecretLab in questione, dalla qualità indiscussa, offrono tutte le caratteristiche della nuova linea linea Titan EVO 2022, comprendendo una seduta ridisegnata, supporto lombare a quattro vie e diversi miglioramenti per migliorare il comfort e la postura. Inoltre, per adattarsi al meglio alle vostre caratteristiche anatomiche, sono disponibili diverse misure: S (small), ideale per persone alte da 150 ai 169 cm e con un peso inferiore ai 90 Kg; R (regular), per utenti alti da 170 a 189 cm con un peso inferiore ai 100 Kg; e infine XL, per persone alte da 181 a 205 cm e con un peso fino a 180 Kg.

Le Secretlab TITAN Evo 2022 sono anche disponibili in diversi materiali: similpelle ibrida Secretlab NEO, dodici volte più durevole dell’abituale PU e particolarmente luminosa per un look più ricercato ed elegante; tessuto SoftWeave Plus Secretlab, per una maggiore traspirazione; e pelle Napa.

Potete trovare tutti gli ulteriori dettagli e i video che mostrano le sedia in azione direttamente sul sito ufficiale. I prezzi partono da 449€ per la versione Small con similpelle ibrida Secretlab NEO, fino a 899€ per la versione XL in pelle NAPA. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione