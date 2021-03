Second Wind è il DLC di Zelda: Breath of the Wild che meritiamo

Nintendo ha promesso novità per il suo The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, sequel ufficiale dell’avventura di Link uscita al lancio di Switch ormai diversi anni fa.

Il gioco è uscito anche in versione Wii U, tanto che grazie a un emulatore un gran numero di modder ha avuto tutto il tempo per scatenarsi con aggiunte varie ed eventuali (da Geralt di Rivia da The Witcher, a CJ di GTA San Andreas), arrivando persino a trasformare il gioco in un’epica impresa inquadrata in prima persona.

A quanto pare, c’è un progetto che va oltre la semplice mod e risponde al nome di Second Wind: si tratta, di fatto, di “un’espansione della storia su larga scala”, che includerà anche elementi presi da mod per alterare l’aspetto e alcune sequenze specifiche di Breath of the Wild.

Poco sotto, un video (via PCGamer):

Mentre lo sviluppo di questa “espansione non ufficiale” è ancora in corso (sarebbe infatti completo al 60%, con un porting per la versione Switch solo all’1%), Second Wind includerà ben otto nuove aree, incluso un hub chiamato Ordon Village, 15 missioni secondarie, 38 pietanze, 28 animali selvaggi (comprese varianti di quelli esistenti), arti marziali corpo a corpo, oltre alle maschere e le gossip stones viste nei precedenti capitoli della saga di Zelda.

Ma non solo: è nei piani anche l’idea di modificare tutti i 120 santuari per renderli unici e fornire cos ai giocatori “nuovi enigmi, soluzioni alternative, nuovi incontri con i nemici e altro ancora”.

Ovviamente, è altamente improbabile – per non dire impossibile – che Nintendo avalli un progetto non ufficiale di questo tipo (anzi, è assolutamente plausibile che la Grande N decida di staccare la spina, prima o poi). Al momento, il progetto resta in fase beta.

Ricordiamo in ogni caso che la saga di Zelda quest’anno celebra i suoi primi 35 anni, coi festeggiamenti che prenderanno il via a partire dal mese di luglio, quando sarà resa disponibile l’attesa remaster di Skyward Sword.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è atteso in esclusiva su console Nintendo Switch in data da destinarsi.