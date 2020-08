Second Extinction è dietro l’angolo: datato l’erede di Turok

Gli appassionati di videogiochi dedicati ai dinosauri potranno molto presto mettere i denti su nuovo pane. Dopo l’annuncio dello scorso maggio, di cui vi riferimmo tutti i dettagli, Systemic Reaction ha infatti confermato che il suo Second Extinction andrà prestissimo in accesso anticipato. L’appuntamento, infatti, è stato fissato per settembre, quando il debutto si consumerà sull’early access di Steam.

Ad accompagnare questo annuncio c’è anche la presentazione della modalità War Effort, definita come un «metagioco» che consentirà a tre giocatori di cooperare nelle fasi d’azione. Secondo gli sviluppatori, questo approccio consentirà di avere uno «scenario guidato dalla community in continua evoluzione», in cui arriveranno sempre nuovi contenuti. «Si tratta di una parte integrante del modo in cui introdurremo nuovi dinosauri, nuove missioni e ulteriori contenuti da servizio live, e non vediamo l’ora di affinarla durante l’accesso anticipato» ha dichiarato Julianne Harty, product owner del gioco.

Nel dettaglio, la modalità terrà d’occhio di parametri come pericolosità (definita in tre livelli, in base al tipo di dinosauri) per ciascuna area: colpire i dinosauri ed eliminarli renderà gli scenari dinamici, perché la loro pericolosità si abbasserà e potrebbe capitare che si spostino in altre aree, per evitare i vostri attacchi. «Il livello di rischio si regola ogni settimana» hanno spiegato gli sviluppatori, sottolineando come questo dovrebbe garantire un approccio molto dinamico e diverso, nel corso del tempo, alle differenti mappe.

«Il livello di rischio andrà ad avere un impatto soprattutto sulla difficoltà in quell’area. Se puoi sparare in modo preciso, in un’area di livello 1 puoi cavartela anche da solo. Una di livello 3, invece, sarebbe raccomandata solo per gruppi cooperativi di tre elementi, ed è qui che entra in gioco la co-op. Potrebbero magari servirvi delle munizioni extra dagli amici» hanno spiegato gli autori. «Nelle aree di livello più alto, c’è anche un impatto sulla difficoltà dei nemici che si incontrano, oltre che nelle attività che si possono eseguire.»

Rimaniamo ora in attesa di ulteriori dettagli, ricordandovi che Second Extinction arriverà anche su Xbox One e Xbox Series X in futuro.

