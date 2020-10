Sean Connery fu James Bond per l’ultima volta in un videogioco

Nella giornata di oggi si è spento il grande Sean Connery, all’età di 90 anni, nella serenità della sua casa a Nassau, nelle isole Bahamas.

L’attore scozzese ha avuto una carriera costellata di successi e nominarne uno per tacere di un altro sarebbe fargli un torto.

Di certo, il ruolo che più di tutti ha contribuito alla costruzione del suo mito è quello di James Bond, il popolare agente 007.

So sad about Sean Connery.

The last time he played Bond — for the game 007: From Russia with Love in 2005.

I interviewed him at the time, he recorded the voice from his home in the Caribbean. Everyone who worked on the game including @GlenSchofield said he was so gracious. pic.twitter.com/wVhIRwHp6H

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) October 31, 2020