Seagate Game Drive for Xbox | Recensione – Il migliore HDD per il gaming?

Con la sempre più crescente spinta dei titoli in formato digitale, avere a disposizione la giusta quantità di spazio d’archiviazione è ormai diventato un aspetto di fondamentale importanza per la maggior parte degli utenti, che vogliono avere sempre a portata di mano una grande quantità di videogiochi. Questo aspetto è particolarmente importante soprattutto sulle console di casa Microsoft, grazie alla popolarità di Xbox Game Pass e di un incredibile catalogo di videogiochi inclusi, scaricabili in qualunque momento.

Naturalmente, la memoria interna spesso non basterà per conservare tutti i titoli più interessanti proposti sul catalogo, soprattutto su Xbox Series S, rendendo dunque importante dopo pochi giorni prendere in seria considerazione l’idea di acquistare una scheda di archiviazione aggiuntiva. Per questo motivo nasce il Seagate Game Drive for Xbox, l’hard disk esterno di ultima generazione studiato appositamente per garantire massime prestazioni su Xbox Series X e Series S, ma compatibile anche sulle console di vecchia generazione.

Abbiamo avuto la possibilità di provare a fondo l’ultimo HDD esterno con licenza ufficiale Xbox nella sua versione da 4 TB, che ha dimostrato di essere il prodotto ideale per tutti coloro necessitino di spazio aggiuntivo, ma senza per questo dover sacrificare le prestazioni dei singoli giochi.

Seagate Game Drive for Xbox: cosa c’è nella scatola

La collaborazione tra Seagate e Xbox è evidente fin dalla stessa scatola, che mostra in evidenza il logo della console e il bollino che attesta il suo status di prodotto disegnato ufficialmente per le piattaforme di casa Microsoft. Anche il design dell’unità HDD richiama l’estetica di Xbox Series X, con una colorazione nera e una luce LED verde luminosa ed elegante allo stesso tempo. All’interno della scatola, riposti in una pratica confezione di plastica, troveremo i seguenti oggetti:

1 x Unità Seagate Game Drive for Xbox

1 x Cavo USB 3.2

1 x Guida di avvio rapido

1 x Libretto di garanzia

1 x Xbox Game Pass Ultimate – 1 mese gratis (per nuovi account)

Il prodotto contribuisce dunque a pubblicizzare l’ampio catalogo di giochi gratis disponibile su Xbox Game Pass, proponendo anche la possibilità di provarlo gratuitamente qualora non si fosse già in possesso di un’iscrizione attiva.

La lunghezza è di soli 2 centimetri, mentre la larghezza supera di poco gli 8 centimetri: questo significa che avrete a disposizione un prodotto di dimensioni compatte che non occuperà molto spazio. Il cavo USB non è però estremamente lungo, dunque sarà necessario tenere l’HDD sempre nelle vicinanze della vostra console.

Seagate garantisce inoltre tre anni di servizi Rescue inclusi, che consentiranno di usufruire di un team di esperti per recuperare i vostri dati in caso di eventuali incidenti.

Prestazioni e facilità d’uso di Game Drive

Utilizzare l’unità HDD Seagate Game Drive for Xbox è estremamente semplice: basterà collegare l’apposito cavo nell’hard disk e inserirlo in una delle porte USB della vostra console. Se avrete eseguito la procedura correttamente, la vostra console vi farà immediatamente sapere di aver rilevato una nuova unità di archiviazione, chiedendovi se vorrete utilizzarla semplicemente per contenuti multimediali o per conservare anche giochi e app.

Dato che vorrete utilizzare questa seconda opzione, sarà necessario avviare la formattazione del disco cliccando sull’apposito pulsante, al termine della quale, nel caso abbiate scelto la versione da 4 TB, resteranno 3,6 TB effettivi utilizzabili per tutto ciò che vorrete.

Inoltre, la console vi chiederà se vorrete dare un nuovo nome al dispositivo e se preferirete installare nuovi giochi e applicazioni direttamente sull’hard disk come percorso predefinito. Questa opzione potrà naturalmente essere cambiata ogni volta che vorrete dalle impostazioni, in base alle vostre attuali esigenze.

La velocità di scrittura dichiarata è di 480 mb/s, ma durante le nostre prove ha spesso superato anche 500 mb/s, dimostrando dunque di essere un’unità estremamente performante e in linea con le prestazioni dei migliori hard disk esterni.

Nel caso si preferisca invece trasferire dati direttamente sulla memoria interna, abbiamo riscontrato velocità fino a 1 GB/s, ma con una media costante di oltre 800 mb/s.

L’unità Seagate Game Drive è sicuramente una delle proposte meno economiche per quanto riguarda il mercato degli hard disk, ma con questo prodotto avrete la garanzia di avere a disposizione un HDD studiato per le console next-gen ed in grado di garantire sempre le velocità ideali per far girare i vostri giochi preferiti.

Seagate Game Drive è l’HDD ideale per la mia Xbox?

Naturalmente, trattandosi semplicemente di un disco rigido, è necessario fare una doverosa precisazione a tutti gli utenti interessati: potrete conservare anche i giochi next-gen o ottimizzati, ma non sarete in grado di avviarli sul Game Drive. Questi giochi sono infatti stati disegnati per sfruttare la potenza di un SSD, con prestazioni che sono inarrivabili per qualunque unità a disco rigido, rendendo il prodotto utile solamente per trasferire velocemente il gioco nella memoria interna e per non ripetere la procedura di download: una soluzione ideale per chiunque non disponga di una connessione abbastanza veloce.

Ciò significa che con Seagate Game Drive for Xbox sarete in grado di avviare senza problemi tutti i giochi non ottimizzati next-gen per Xbox One, Xbox 360 e la prima Xbox in retrocompatibilità, con velocità quasi identiche a quanto accadrebbe facendoli girare sull’archiviazione interna.

Viene inoltre garantita la piena compatibilità non solo con Xbox Series X|S, ma anche con Xbox One, dove non sarà necessario controllare accuratamente se i giochi siano stati o meno ottimizzati per la next-gen.

Se siete dunque maggiormente interessati a questo genere di videogiochi, sfruttando magari l’ampio catalogo di Xbox Game Pass, potrete conservare una larga quantità di titoli con prestazioni ottimali: abbiamo infatti deciso di scaricare e installare ben 180 giochi nella nostra unità da 4 TB, avendo comunque ancora 1,2 TB disponibili per installarne tanti altri.

L’unico vero limite del prodotto è dunque la già citata impossibilità di poter avviare i giochi ottimizzati Xbox Series X|S, ma è una feature per la quale è obbligatorio utilizzare una scheda di espansione SSD esterna. Tuttavia, questo potrebbe creare problemi per i futuri download qualora decidiate di selezionare l’unità come percorso di archiviazione predefinito: il nostro consiglio è dunque quello di modificare opportunamente l’impostazione in base ai giochi che vorrete scaricare.

Un’altra piccola nota che vogliamo evidenziare è la presenza della luce LED verde che rimarrà sempre accesa ogni qualvolta la vostra console sarà in funzione. Questo significa che anche se la vostra Xbox sarà in modalità riposo potreste notare il vostro HDD ancora in funzione.

Considerando che non è prevista la possibilità di poter disattivare tale feature, sarà importante tenerne conto quando sceglierete come posizionarlo, soprattutto durante le ore notturne.

Versione recensita: Seagate Game Drive for Xbox da 4 TB