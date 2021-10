Se volete scoprire la storia dei videogiochi, arriva Videogame Legends

I videogiochi iniziano ad avere una storia discretamente longeva, alle loro spalle. Non tutti conoscono le origini di un medium come il nostro preferito, magari perché sono saliti a bordo da poco tempo, o non hanno mai avuto occasione di approfondire la conoscenza con i tempi dominati da Pong, Atari e compagni.

Ci sono tanti franchise storici dei videogiochi che però hanno la loro rispettabilissima età – giusto per rimanere in tema con le uscite di questi giorni, pensate a Metroid, che esordì originariamente su NES nel 1986 e che trentacinque anni dopo ha visto venerdì il lancio di Dread – e a volte è facile perdersi cosa sia successo prima dell’uscita degli episodi su cui anche i più giovani hanno messo mano.

Così, Video Games Party e MSI hanno unite le forze per dare vita al progetto Videogame Legends, che vuole mettere alla portata di tutti la cultura videoludica.

In una serie di documentari in sei episodi viene così raccontata la storia dei videogiochi direttamente per bocca dei suoi protagonisti, che ne ripercorrono le tappe fondamentali.

C'era una volta, nei videogiochi...

Il primo episodio, La nascita dei Videogame, è stato girato allo Strong Museum di Rochester e vede l’intervento di:

Steve Russell: Creatore di Spacewars! uno dei primi giochi più influenti, ha ispirato successivamente tantissimi pionieri.

Video Game Party ci anticipa che l’uscita degli episodi sarà mensile, per un totale di sei appuntamenti, e che nelle diverse uscite vedremo oltre cento interviste a membri dell’industria che ne hanno segnato la storia e l’evoluzione.

Trovate nel corpo del nostro articolo il primo episodio e, se stavate aspettando una buona occasione per misurarvi con la storia del vostro medium preferito, non vi resta che mettervi in attesa dei prossimi video della serie Videogame Legends.