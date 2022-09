Se potessimo avere un DualSense di Final Fantasy VII, lo vorremmo così

Il 25esimo anniversario di Final Fantasy VII ha regalato tante sorprese, tra cui la conferma della seconda parte del Remake, visto che la nuova saga di Cloud sarà infatti una vera e propria trilogia.

Considerando che il primo Final Fantasy VII Remake ha lasciato il segno (potete acquistare l’edizione Intergrade al miglior prezzo in consegna rapida su Amazon) qualsiasi novità legata al marchio è ben accetta.

I fan, in attesa del nuovo capitolo che si chiamerà Final Fantasy VII Rebirth e sarà solo la seconda parte di una trilogia, non se ne sono rimasti con le mani in mano.

Ragion per cui, su Reddit, è apparsa una piccola e straordinaria opera d’arte messa in piedi da un appassionato, in grado di trasformare un DualSense in un vero e proprio gioiellino a tema FFVII.

L’utente chiamato cesar0900 ha infatti pubblicato tre immagini che raffigurano il pad di PlayStation 5 coi colori e i personaggi tratti proprio dall’immortale Final Fantasy VII.

Gli scatti mostrano il DualSense di colore bianco e azzurro, con tanto di logo del meteorite sulla parte frontale, oltre a Sephiroth e Cloud stampati sulle impugnature del pad.

Poco sotto, trovate il post originale (cliccateci sopra per poter vedere le immagini del joypad ad alta risoluzione).

Sarebbe bello infatti poter mettere le mani su un DualSense ufficiale a tema Final Fantasy VII Remake, sebbene in questo caso si tratta di un’opera fan made, rigorosamente non in vendita.

La speranza è che, magari proprio in concomitanza con l’uscita di Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix possa pensare a qualcosa di altrettanto unico per i suoi fan.

Restando in tema, sempre Square ha pubblicato poche ore fa la line-up completa del TGS 2022: ci sono anche Final Fantasy VII Rebirth e FF XVI.

Ma non solo: di recente, il producer di FF XVI ha ammesso che la serie è in palese difficoltà e che il suo nuovo capitolo potrebbe non piacere a tutti.