Scopri lo store Amazon dedicato al wrestling WWE!

Nel caso foste appassionati del mondo del wrestling, sarete felici di sapere che il noto store e-commerce Amazon ha lanciato una nuova sezione del sito dedicata a vari prodotti WWE. Come di consueto, noi di Spaziogames li abbiamo analizzato e fatto una selezione di quelli più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio.

Tra i vari articoli presenti nell’area dedicata sono presenti capi di abbigliamento, accessori, gadget, oggetti da collezione, DVD, Blu Ray e persino videogiochi a tema WWE. Ad esempio, per 49,99€ potete portarvi a casa il set composto da una statuetta snodabile di The Rock con l’auto distruttibile Slam-Mobile Wrekking’, dotata di ruote funzionali e di otto pezzi rimovibili.

Per decorare magari una stanza dedicata alla vostra passione, potreste prendere in considerazione l’applicazione di diversi adesivi sulle pareti, ad esempio quello di The Rock o John Cena, disponibili in diverse dimensioni.

Continuiamo con i vestiti, come la felpa con cappuccio WWE Razor Ramon “Sketch Bolts, acquistabile in varie taglie, che offre un taglio classico e collo rinforzato con nastro in twill, oppure la maglietta WWE Monday Night RAW Old School, proposta a 30€, dotata di un taglio classico, maniche con doppia cucitura e orlo inferiore. Non mancano neppure i simpatici Funko Pop!, come quello di SC Steve Austin w/Belt o The Rock vs Stone Cold in Wrestling Ring.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione relativa ai prodotti WWE presenti nella sezione dedicata.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Il Prime Day di Amazon si sta avvicinando, essendo previsto per fine giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

La nostra selezione

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon