Scopri le nuove offerte SecretLab: fino a 70€ di sconto sulle sedie gaming!

Lo store ufficiale SecretLab, noto produttore di sedie gaming di qualità, ha lanciato la promozione “Stay Home Sale“, durante la quale potrete usufruire di 25€ di sconto su tutti i modelli in pelle PU e SoftWeave della serie 2020 Secretlab PRIME 2.0 e ben 70€ di sconto su tutti i modelli Secretlab 2020 NAPA. Ma non solo! Gli sconti continuano anche su tantissime modelli OMEGA e TITAN dedicati anche a serie TV, videogame o squadre eSport.

In particolare, le sedie SecretLab OMEGA presentano un design davvero eccellente ed il configuratore online consente di scegliere tra tre diversi tipi di tessuto: PU Leather (eco pelle), SoftWeave (tessuto) e NAPA Leather (vera pelle), a loro volta disponibili in diverse colorazioni. La struttura base è realizzata in lega di alluminio e tutta la sedia è ricoperta di una schiuma polimerizzata a freddo, mentre i cuscini inclusi sono in memory foam.

Le sedie SecretLab si suddividono in OMEGA, TITAN e TITAN NL in base ad altezza e peso supportati. Infatti, OMEGA è adatta a persone di altezza inferiore a 180cm e peso minore di 100Kg, mentre Titan supporta utenti con altezza compresa da 1,75 e 2 metri e peso inferiore a 130Kg ed infine si arriva all’imponente TITAN XL, adatto a uomini con un’altezza compresa tra 1,80 e 2,08 metri ed un peso sino a 180 Kg. I prodotti SecretLab possono essere regolati in altezza e lo schienale è reclinabile, con tanto di funzione “dondolo”, ed anche i poggia gomiti possono regolati in altezza, larghezza, rotazione e profondità.

Insomma, avrete capito che le sedie gaming sono di elevatissima qualità e ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta di articoli sul portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

