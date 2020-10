Scopri le nuove offerte Moleskine di Amazon!

Amate prendere appunti su carta e sentire la penna che scorre su qualcosa di fisico piuttosto che sulla superficie virtuale di un tablet? Siete fortunati, in quanto Amazon ha lanciato una serie di offerte molto interessanti sui prodotti a marchio Moleskine, azienda milanese fondata nel 1997 che si occupa della produzione di taccuini, agende, guide da viaggio, quaderni, borse, valigie ed altro ancora.

Partiamo con il taccuino Colouring Cover Cahier Notebook Kraft Brown Extra Large Ruled: The Wandering City 2016 con cartone Inband da colorare con i disegni di Carlo Stranga. L’oggetto ha gli angoli arrotondati, mentre le ultime sedici pagine sono separabili. Gli amanti di Guerre Stellari potrebbero trovare piuttosto interessante il taccuino Star Wars in Edizione Limitata con Grafiche e Dettagli a Tema Kylo Ren. Il taccuino è caratterizzato da un nastrino segnalibro e da un elastico dello stesso colore della copertina, e da fogli di carta color avorio da 70g/m², senza cloro. Per i fan dell’uomo pipistrello, troviamo invece il taccuino Batman Edizione Robin, dotato di una chiusura elastica e apertura totale a 180° ed una tasca interna espandibile sulla parte posteriore con adesivi a tema.

Coloro che stanno cercando una borsa elegante che permetta di trasportare in modo comodo tanti accessori, penne, taccuini, documenti ed altro, potrebbero essere interessati ad acquistare la borsa classica nera con tasche ed accessori Moleskine a soli 59,90€, risparmiando ben 59,10€ sul prezzo di listino originale. Oppure, se preferite qualcosa di più casual, potreste dare un’occhiata allo zaino porta PC per laptop, tablet e iPad in colorazione blu boreale.

Vi lasciamo alla nostra selezione di prodotti Moleskine in offerta su Amazon, invitandovi a consultare la pagina della promozione per ulteriori articoli.

