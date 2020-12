Scopri le imperdibili offerte di Natale del Sottocosto Euronics!

Aggiornamento 20 dicembre: La promozione è ancora attiva!

La nota catena Euronics ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di risparmiare diversi euro su tantissimi prodotti in occasione delle offerte di Natale del Sottocosto.

Ad esempio, potete acquistare la console portatile Nintendo Switch Lite in varie colorazioni a soli 189€, rispetto ai 219€ di listino. Più leggera, più piccola e meno costosa. Sono queste le caratteristiche base di Switch Lite, una console pensata per chi vuole tutto sacrificando pochissimo. I controlli sono infatti direttamente nella console e limitando l’ingresso USB esclusivamente allo scopo di ricarica, trasformando così l’oggetto in una vera e propria portatile più modesta nelle dimensioni ma assolutamente adatta a rappresentare il gaming “on the road”.

Con forme più arrotondate, colori opachi e tasti bianchi, Nintendo Switch Lite è quindi perfetta per coloro che sono in continuo movimento. Le sue piccole dimensioni gli consentono di stare in tasca, nello zaino e ovviamente in valigia, mentre l’impugnatura è adatta a mani non particolarmente grandi, il tutto in in unico pezzo dotato di grip straordinario (e dimensioni ridotte).

Passiamo alla smart TV SAMSUNG QE55Q90TATXZT da 55″. Basata sulla tecnologia QLED, questa fantastica TV è in grado di raggiungere una luminosità superiore rispetto alle controparti OLED a discapito di un contrasto meno elevato. Anche in questo caso segnaliamo un input lag particolarmente basso (circa 15 ms) ed il supporto alle tecnologie VRR, ALLM, HDR 10, HDR 10+ e HLG sulle quattro porte con standard HDMI 2.1, con alcune opzioni aggiuntive proprio dedicate al mondo dei videogiocatori. Il sistema operativo installato è Tizen, uno dei migliori attualmente montati sulle TV e che supporta un vastissimo numero di app multimediali.

Solitamente la smart TV SAMSUNG QE55Q90TATXZT viene proposta a 1.999€, ma oggi potrete portarvela a casa a soli 1.299€.

Prima di lasciarvi alla nostra selezione, vi invitiamo a visitare la pagina della promozione per consultare il catalogo completo.

La nostra selezione