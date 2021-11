Scopri come risparmiare su 10€ su Amazon grazie a questa promozione

In preparazione del Black Friday 2021, oltre a proporre quotidianamente tantissime offerte giornaliere, Amazon ha lanciato una nuova incredibile promozione che vi permette di risparmiare ulteriormente sui vostri acquisti. Infatti, utilizzando il codice “10PRENDI” effettuando un ordine di almeno 25€ e scegliendo il ritiro del pacco presso un punto Amazon Hub (Amazon Locker o Amazon Counter), otterrete uno sconto di 10€.

L’offerta si applica esclusivamente all’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon ad esclusione di libri, prodotti digitali (quali ebook e MP3), prodotti alimentari per neonati e bambini, buoni regalo, confezioni regalo e ritirati presso un punto Amazon. Sono esclusi i Warehouse Deals Amazon e i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it. La promozione può essere sfruttata solo per un solo ordine e un solo account. Ricordiamo che per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.

La promozione è valida salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili con un limite di 13.000 codici sconto, quindi vi consigliamo di sbrigarvi e non perdere altro tempo. Vista l’enorme mole di utenti nel noto portale e-commerce, la promozione potrebbe terminare molto prima del previsto. Per verificare se il vostro account può sfruttare questa promozione, non dovrete fare altro che collegarvi a questa pagina.

