Scopri come ottenere un buono Amazon da 15€!

Amazon ha lanciato un’interessante promozione che vi consentirà di ricevere un buono sconto di ben 15€ da utilizzare per il vostro prossimo ordine, particolarmente utile da sfruttare in occasione del prossimo Prime Day

Per ricevere il buono sconto di 15€, spendibile su un ordine di almeno 30€ effettuato tramite l’app Amazon, non dovrete fare altre che effettuare il primo accesso sulla App Amazon tra le ore 00:00 del 12 maggio e le ore 23:59 del 20 giugno 2021. Se siete eleggibili per la promozione, potete richiedere il buono sconto di 15€ accedendo al vostro account nell’App Amazon, e poi cliccando sul banner che compare in homepage nell’App Amazon. Dopo aver cliccato sul banner, il buono sconto verrà applicato al vostro account e potrà essere utilizzato per ordini idonei effettuati tramite l’App Amazon entro le ore 23:59 del 30 giugno 2021.

Ricordiamo che l’offerta è disponibile solo sulla App Amazon per iPhone e smartphone Android, mentre sono escluse le applicazioni per tablet Android, Windows Phone e iPad. Ciascun cliente può beneficiare dell’offerta, che non è cumulabile con altre promozioni in corso, né è trasferibile a terzi, una sola volta e per un solo account.

Il buono sconto non verrà rimborsato, né potrà essere riutilizzato in caso di restituzione o cancellazione dell’ordine effettuato mediante l’utilizzo del buono sconto, e per beneficiare della promozione è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click, se attivata.

Il Prime Day di Amazon si terrà il 21 e 22 giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.

Cosa state aspettando? Se non avete mai utilizzato l’app ufficiale Amazon sul vostro smartphone è giunto finalmente il momento giusto. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla pagina della promozione. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

