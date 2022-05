Scopri come ottenere buoni gratis da 50€, 100€ e 150€ su Unieuro!

Avete bisogno di rinnovare un po’ la vostra casa con una nuova smart TV o con nuovi elettrodomestici? La nota catena Unieuro ha lanciato l’interessante promozione “Passione Casa” che, fino al prossimo 19 maggio, vi permetterà di ottenere buoni sconto fino a 150€ per comprare ciò che vorrete!

L’operazione è molto semplice. Prima di tutto dovete acquistare il prodotto da voi desiderato sul sito entro il 19 maggio e riceverete automaticamente nella vostra e-mail il buono in base alla vostra spesa. Il buono sconto sarà valido, dal 20/05/2022 al 19/06/2022, per un successivo acquisto – di valore pari almeno a quello del buono stesso (50€, 100€ o 150€) – di qualsiasi prodotto a scelta del consumatore, anche se già in promozione, con la sola esclusione di Playstation 5. Acquistando più prodotti che danno diritto al rispettivo buono sconto, si otterranno altrettanti buoni sconto cumulabili tra loro per il successivo acquisto ma, per quelli utilizzabili anche sul sito Unieuro.it, è previsto il limite massimo di 4 buoni per ogni ordine online.

Il catalogo Unieuro è davvero sconfinato e tra i tanti prodotti che potete comprare per sfruttare appieno questa incredibile iniziativa, trovate anche la smart TV LG OLED OLED55C15LA, che attualmente viene proposto a soli 1.199€, rispetto agli usuali 1.327,99€ di listino, con uno sconto di 9% e otterrete anche un buono sconto di 150€, portando quindi il suo prezzo totale ad appena 1.049€.

La smart TV LG OLED55C15LA, grazie ad uno splendido pannello OLED da 55″ con pixel auto illuminanti, è in grado di replicare il nero assoluto e fornire un contrasto elevatissimo, oltre a colori incredibilmente realistici. La smart TV LG OLED55C15LA è animata dal potente processore 4K α9 di quarta generazione con AI, un chip che sfrutta gli algoritmi di deep-learning per analizzare e ottimizzare i contenuti.

Grazie all’integrazione del moderno sistema operativo Web OS, la smart TV LG OLED55C15LA offre numerose app preinstallate ed un ampio store che soddisferà le esigenze multimediali di qualsiasi utente.

