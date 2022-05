Sconti su PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro

E’ sempre tempo di sconti su PlayStation Store, un’occasione da non perdere per fare dei grossi recuperi o una scorpacciata di titoli a basso prezzo che non peseranno molto sul vostro portafogli.

Nei giorni scorsi vi avevamo già parlato di alcuni incredibili sconti del fine settimana, che includono anche giochi di recente uscita e di cui potete approfittare ancora per poco tempo, dunque affrettatevi a dare un’occhiata.

Ancora disponibile è anche una speciale offerta settimanale dedicata a un recentissimo gioco PS5, accessibile ovviamente a tutti gli utenti Sony.

Adesso invece vi proponiamo una selezione davvero conveniente di titoli a prezzo così basso da essere imperdibili, che trovate nello store PlayStation (potete acquistare una PSN card per ricaricare il vostro portafoglio direttamente su Amazon).

Ecco quindi una serie di giochi che potete acquistare in promozione su PS Store a meno di 10 euro.

Migliori giochi a meno di 10 euro su PlayStation Store

Dragon Ball Fighterz a 9,79€ (al posto di 69,99€)

a 9,79€ (al posto di 69,99€) Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 a 7,99€ (al posto di 19,99€)

a 7,99€ (al posto di 19,99€) The Evil Within 2 a 7,99€ (al posto di 39,99€)

a 7,99€ (al posto di 39,99€) Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood a 4,99€ (al posto di 19,99€)

a 4,99€ (al posto di 19,99€) The Evil Within a 9,99€ (al posto di 39,99€)

a 9,99€ (al posto di 39,99€) Final Fantasy VIII Remastered a 9,99€ (al posto di 19,99€)

a 9,99€ (al posto di 19,99€) Ni no Kuni II: Revenant Kingdom a 9,79€ (al posto di 69,99€)

a 9,79€ (al posto di 69,99€) Contra Anniversary Collection a 4,99€ (al posto di 19,99€)

a 4,99€ (al posto di 19,99€) Resient Evil Revelations a 7,99€ (al posto di 19,99€)

a 7,99€ (al posto di 19,99€) One Piece World Seeker a 9,79€ (al posto di 69,99€)

a 9,79€ (al posto di 69,99€) Metal Gear Solid V: The Definitive Experience a 3,99€ (al posto di 19,99€)

a 3,99€ (al posto di 19,99€) Final Fantasy VII a 7,99€ (al posto di 15,99€)

Tutti gli sconti appena mostrati, e tanti altri, sono disponibili su PlayStation Store, a cui potete accedere direttamente a questo link o tramite la vostra console.

Sempre per rimanere in tema, ecco quali sono le novità dell’acquisizione di Bungie da parte di PlayStation, e potrebbero esserci dei problemi non indifferenti.