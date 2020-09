Sconti oltre il 60% su tanti giochi in preorder su Eneba

La stagione autunnale sarà una vera e propria invasione di titoli di una certa importanza, tanto che il portale Eneba ha deciso di mettere in sconto un gran numero di preorder a prezzi davvero molto bassi! Parliamo infatti di giochi scontati sino a un massimo del 60% sul prezzo di listino, titoli come il nuovo remake di Mafia, Star Wars, il prossimo FIFA e moltissimi altri ancora, tutti offerti a un costo davvero molto basso (e allettante), considerando che si tratta di videogiochi freschi di uscita o in procinto di essere rilasciati.

Partiamo con Ark: Survival Evolved per console Nintendo Switch, proposto a un prezzo davvero incredibile di soli 20,21€ contro i 54,99€ del prezzo base, proseguendo con l’intrigante Mafia Definitive Edition offerto al costo di soli 33,98€ contro i 39,99€ del prezzo di listino. Anche il nuovo sparatutto spaziale dedicato alla leggendaria saga di Guerre Stellari, ossia Star Wars Squadrons, è proposto a soli 31,68€ contro i 39,99€ del costo originale.

Continuiamo poi con la chiave Steam del superbo racing game a due ruote Ride 4, offerto a soli 23,11€ contro i 49,99€ del prezzo originale, seguito dalla chiave Origin del simulatore calcistico di EA FIFA 21 offerto a soli 47,41€ contro i 59,99€ del costo base. E ancora, Cyberpunk 2077, il nuovo e colossale gioco di ruolo sci-fi in prima persona di CD Projekt RED, è proposto a 42,15€ contro i 59,99€ del prezzo di listino originale.

Infine, ultimi ma non meno importanti, la nuova avventura a tema hacker Watch Dogs Legion via uPlay a soli 46,74€ contro i 59,99€ del costo base, l’ultimo capitolo della saga Assassin’ Creed Valhalla sempre come codice riscattabile da uPlay al prezzo di 48,64€, seguito infine da un altro imperdibile Tripla A in arrivo da Ubisoft, ossia Far Cry 6, proposto al prezzo di soli 47,58€.

La nostra selezione di offerte su Eneba