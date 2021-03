Sconti oltre il 40% su tanti prodotti dedicati ai Pokémon!

Il portale Just Geek ha lanciato una promozione imperdibile su prodotti e merchandise dedicati al mondo dei Pokémon con sconti che arrivano sino al 44%. Si tratta dell’occasione ideale per regalare (o regalarsi) tantissimi prodotti di merchandise inerenti a serie TV, film, videogiochi e, più in generale, al mondo geek.

Tra i tantissimi articoli presenti nel catalogo, vi segnaliamo in particolare il tenerissimo peluche di Detective Pikachu, che attualmente potete portarvi a casa a soli 32,68€, rispetto ai 41,66€ usuali di listino. Ultra pacioccoso anche il peluche che replica le fattezze di Snorlax, in grado anche di riprodurre alcuni suoni, come il suo russare. In questo caso, l’oggetto viene proposto a 23,34€, rispetto ai 27,49€ di listino.

Passando all’abbigliamento, su Just Geek sono presenti diverse T-Shirt e felpe, in particolare dedicate al più noto tra i Pokémon, Pikachu, ma non mancano anche cappellini, giacche ed addirittura boxer. In particolare, è molto carina la T-Shirt Olympics – Pika Hero, acquistabile per soli 9,32€, così come il cappellino Pokémon Olympics Hero, proposto a soli 14€.

Ricordiamo che tutti i prodotti sono dotati di licenza ufficiale e realizzati con materiali di alta qualità. Se voi o qualcuno che conoscete siete appassionati della serie, questa è l’occasione giusta per aumentare il numero di oggetti a tema in vostro possesso.

Insomma, avrete capito che Just Geek propone davvero tantissimi articoli che potranno fare la gioia di tutti i geek in circolazione, ed è per questo che il nostro suggerimento non può che essere quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quello più in linea con i vostri gusti. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte