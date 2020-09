Le offerte Nerf della settimana su Amazon

Anche se l’estate è ormai agli sgoccioli, l’autunno è ugualmente un ottimo momento dell’anno per divertirsi a giocare con le pistole i fucili Nerf, che consentono a giovani e giovanissimi di sfidarsi per scoprire chi ha la mira migliore di tutti! A tal proposito, vi segnaliamo che il rivenditore Amazon propone ciclicamente delle offerte su diversi modelli delle armi del noto produttore, consentendovi di risparmiare per arricchire il vostro arsenale giocattolo e rendere l’esperienza ludica ancora più divertente.

In questo momento trovate, ad esempio, in sconto l’accattivante Blaster Scar ufficiale di Fortnite, che richiama il popolare videogioco battle royale. Acquistando, portate a casa non solo il blaster spara dardi che riprende il look dell’arma di Fortnite, ma anche 20 dardi ufficiali Nerf Elite, un caricatore da 10 dardi e un sistema di combattimento motorizzato incluso nel fucile, che vi permette di sparare rapidamente 10 dardi contro il vostro malcapitato bersaglio. Ideale per giocare dagli otto anni in su, questo Blaster Scar è venduto a 47,49€ anziché 69,90€, con un risparmio pari al 32% del costo di listino.

Se cercate qualcosa di più classico, occhio allo sconto sul più venduto di sempre: parliamo di Nerf Disruptor; il blaster standard che richiama una rivoltella. Dotato di un tamburo rotante da 6 dardi, questo blaster è estremamente agile e maneggevole, capace di colpire fino anche a 25 metri di distanza dal tiro. Perfetto sia per l’uso a una mano (ma dovete avere davvero un’ottima mira e grande stabilità!) che per essere abbrancato con entrambe, Disruptor può sparare sia un dardo alla volta che una rapida raffica da sei, svuotando tutto il tamburo velocemente per consentirvi di abbattere il bersaglio. A tal proposito, è presente anche un apposito indicatore che vi indica sempre quando avete il tamburo carico e quando no, per evitare tristi fail davanti agli avversari! Grazie allo sconto, potete portare a casa Nerf Disruptor spendendo 16,99 € anziché 19,50€, come da listino, con un risparmio del 13%.

Di seguito, la nostra selezione delle migliori offerte Nerf della settimana su Amazon.

